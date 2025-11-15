Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Tribuna libre

Ciudad, música, filarmónica y Jerónimo Saavedra

Si el nombre de Sociedad Filarmónica de Las Palmas es ineludible para entender la evolución y arraigo de la música en el seno de la capital grancanaria, el de Jerónimo Saavedra lo es para esa evolución cultural, de enorme efecto en todos los ámbitos, que ha disfrutado Canarias en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del actual

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

En aquella primera ciudad que, básicamente, conformaban los barrios de Triana, Vegueta y las aún poco pobladas laderas de los 'riscos', la primigenia Catedral se ... alzaba no sólo como un elemento religioso, sino como un verdadero centro para el espíritu, la sociedad y la cultura. En su orbe se reunían cada año, como disponía el 'Fuero y privilegio real desta isla de Canaria' (1494), «la justicia y los seis regidores, y el procurador y el escrivano del consejo», y se elegían cargos públicos para el año siguiente. Acogió las solemnidades y los actos civiles más señalados. Fue ágora para el teatro, pues en su entorno se representaron pasos, sainetes o comedias, como la célebre 'Comedia del recibimiento' (1582), de Bartolomé Cairasco de Figueroa, considerada por varios autores como «obra fundacional de la literatura canaria», y la música comenzó a germinar como columna vertebral del ser y sentir cultural isleño, de esta encrucijada atlántica de civilizaciones, de este crisol de culturas que ha sido Gran Canaria. Y entre sus paredes resonaron los versos de Cairasco que señalaban, precisamente, como «La música es concordia / de voces diferentes / con arte reducidas a un sujeto, que no admite discordia / como suelen las gentes / y el alma es su lugar y propio objeto.»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  6. 6 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  7. 7 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  8. 8 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas
  9. 9 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  10. 10 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ciudad, música, filarmónica y Jerónimo Saavedra

Ciudad, música, filarmónica y Jerónimo Saavedra