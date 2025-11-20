50 años del Patronato de Turismo y mucha historia

El Patronato de Turismo de Gran Canaria celebra más que justificadamente este mes de noviembre, cincuenta años de vida intensa y efectiva en un orbe ... que traspasa lo meramente turístico y se inserta en el ser y sentir de la sociedad grancanaria. Y es que el concepto de 'turismo', el que el Patronato asumió desde su creación, es, o debe ser, mucho más trasversal de lo que a menudo se acepta, pues, como ha puntualizado Margarita Barretto en su trabajo 'Turismo y Cultura' (2007), «la complejidad y diversidad inherentes al turismo han originado una enorme cantidad de definiciones…» el turismo no tiene un tronco principal sobre el cual girar y a partir del cual expandirse. Es un entrelazado en el cual circulan múltiples actores, que se relacionan en diversos grados de dependencia.

Algo a lo que ya se había adelantado el inolvidable escritor grancanario Francisco González Díaz en un artículo periodístico, que luego incluyó en su libro 'Cultura y Turismo' (1910), donde no dudaba en destacar como «…los extranjeros vienen, permanecen aquí un largo espacio de tiempo y forman propósito de volver. La templanza de nuestro ambiente, tanto cómo el aspecto apacible y risueño de nuestros paisajes, les seducen. Encuentran entre nosotros el halago de una privilegiada naturaleza, a la cual poco ha añadido, para acrecer su valor, la mano del hombre. Los atractivos naturales son en Canarias todo, y la obra de la cultura casi nada significa…», por lo que añadía que «…no basta el clima, siquiera sea mucho, siquiera sea la base. Si por su exclusiva virtud alcanzamos tanto beneficio, piénsese en lo que conseguiríamos mediante las actividades puestas en práctica por otros países no mejor dotados que el nuestro en cuanto a los dones de la Naturaleza, pero más emprendedores y más previsores…».

El Patronato de Turismo pareció entender desde su nacimiento, un 27 de agosto de 1975, entonces como 'Patronato Provincial', que Canarias, y Gran Canaria en particular, tenía un reto enorme e ineludible, como era la adecuación de la oferta turística a la preservación de sus valores naturales y patrimoniales, de sus ciudades y de sus cascos históricos. Se hacía necesario, profundizar en ello a través de nuevos causes y fórmulas de comunicación y de actuación institucional, publicitaria y comercial. El sector turístico isleño, al igual que ya se hacía en algunos otros lugares del mundo dedicados a esta actividad, debía buscar lo que se ha dado en llamar 'la excelencia turística', así como todos aquellos planes, proyectos y acciones que contribuyeran no sólo a una captación de clientes mucho más eficaz, sino que estuviera mejor adaptada a una oferta adecuada a la realidad insular. Algo que se mostró ya en aquellos primeros pasos de hace c50 años, cuando enseguida se preocupó por la recuperación, restauración y preservación de ámbitos urbanos o de paisajes naturales como Bandama, manifestándose contra los atentados paisajísticos que allí se daban, o por estar presente, a pocos días de su nacimiento, en un evento entonces tan significativo como la feria 'Hogarotel 15, el Salón Nacional del Hogar, Decoración y Gastronomía e Internacional del Equipo Hotelero', donde se resaltó el esfuerzo por celebrar el 'Días de Las palmas', que fue acogido con mucho entusiasmo e interés por todo el sector, que, en voz del presidente del comité organizador, Sr. Vila Fradera, reclamó un mayor acercamiento, «en aquellos momentos tan especiales» la distancia con el Archipiélago Canario «tiene que ser superada por el afecto y la solidaridad». Cincuenta años después de aquellos primeros pasos se es consciente de cómo es imprescindible fomentar y consolidar tanto una imagen definida y clara de este destino, que se perpetúe y se propague con solidez, determinación y arraigo en todos los lugares donde puede surgir el visitante asiduo de Gran Canaria, que debe conocer las exigencias y realidades de este destino, como la estructura humana y material que ha de recibir y atender al turista, a la vez que convertir su estancia en algo inolvidable, algo que merece repetirse pues se trata de un lugar que aún tiene muchas cosas que descubrirle y de las que disfrutar.

Pero este Patronato de Turismo cincuentero puede y debe asumir una historia más larga, como estoy convencido que tenían en su mente quienes lo promovieron en 1975. El 'Patronato', como se le conoce por antonomasia en Gran Canaria, es hoy un referente, un verdadero hito, de lo que fue y significó la historia de la promoción turística insular, a través de varias y significativas etapas a lo largo de los setenta y cinco primeros años del siglo XX. Esta conmemoración actual, por la que toda la isla debe congratularse y recibirla con hondo afecto, nos lleva también a repasar la historia turística de Gran Canaria, a la que, si tenemos en cuenta unos capítulos de orígenes y precedentes, desde las últimas décadas del siglo XVIII y a través del todo el XIX, podemos hoy adjudicarle más de dos siglos de trayecto.

Pero será en los últimos años del siglo XIX, y primeras décadas del veinte, cuando a la vista de las enormes posibilidades que ya entonces barruntaba el turismo, entonces una actividad en expansión que cuajaba por muchos lugares no sólo de Europa, sino entre continentes, al aprovechar la aparición de los nuevos, rápidos, cómodos y lujosos trasatlánticos, un grupo amplio de empresarios locales y británicos aquí establecidos, autoridades, periodistas y ciudadanos comprometidos con el porvenir de su isla, afrontaron la realización de un conjunto diverso de actividades que, aprovechando la existencia del nuevo gran Puerto de Refugio de La Luz, en la Bahía de Las Isletas, y el continuo paso por él de esas modernas naves que unían a

Europa con América, África y el remoto Oriente, perseguían dar a conocer Gran Canaria como destino turístico cercano, acogedor y adaptado a los gustos europeos, y a la par con ese necesario toque de exotismo que siempre buscaban, y consolidar entre ellos una imagen clara y definida de este destino, en especial de Las Palmas de Gran Canaria que ya en aquellos años de comienzos del pasado siglo se tenía, sin duda alguna, y según resaltó nuestro protagonista, el escritor Francisco González Díaz, como una «…verdadera Niza del Atlántico…». Un emprendimiento que se retoma con ímpetu y mucha visión de futuro en 1975 con la decisión de crear el Patronato Turismo, entonces a nivel provincial para aunar esfuerzos con Fuerteventura y Lanzarote, dados los escasos recursos con que se contaba para afrontar tan tamaño propósito.

El Patronato de Turismo grancanario hoy, más allá de la magnífica y profesionalizada labor por la que destaca en cenáculos turísticos de todo el mundo, puede y debe ser también ese hito y tótem donde se recoja y se perpetue la memoria de la historia turística de Gran Canaria, de la que es su heredero. La de aquella pionera Sociedad de Fomento del Turismo, creada en 1915, que se preocupó por mejorar infraestructuras como las carreteras, el abasto de agua corriente o remozar espacios urbanos, o por introducir y expandir la comunicaciones telefónicas, telegráficas y postales, o los centros escolares -incluso ofreció un curso de inglés a los «tartaneros»-, de la primera revista ilustrada de Canarias, 'Canarias Turista', fundada por Gustavo navarro Nieto en 1910, como también la del «Sindicato de Iniciativas y Turismo», que crearon en julio de 1934, como heredero de la anterior entidad, personalidades como Fray Lesco, Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, o Federico León Santanach, que luego se reconvirtió en el «Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria», editor de una inolvidable revista, 'Isla', y de la edición de una guía turística, escrita por la periodista británica Elizabeth Hodkinson, con ilustraciones de Antonio Padrón y Fernando Villalobos, junto a fotografías de Francisco Rojas, que marcó época allá por 1964, y fue un eficaz y leal colaborador del Patronato en sus primeras décadas de existencia. Una labor de presente y de historia que trae a la memoria un reportaje de la madrileña revista Nuevo Mundo, publicado el 11 de noviembre de 1932, 'Por tierra de Gran Canaria', en el que se preguntaban «¿Qué falta en el panorama entero de su territorio que no sea sugestivo para el turista que hasta ella llega?», y se respondía sin dudarlo: «Nada. Playas, montes, costa y cielo, todo en cordial armonía cautivan la sensibilidad del visitante que no puede menos que quedarse absorto ante el soberbio cuadro de la atlántica isla».