Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
C7
Tribuna libre

50 años del Patronato de Turismo y mucha historia

El 'Patronato', como se le conoce por antonomasia en Gran Canaria, es hoy un referente, un verdadero hito, de lo que fue y significó la historia de la promoción turística insular, a través de varias y significativas etapas a lo largo de los setenta y cinco primeros años del siglo XX

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

El Patronato de Turismo de Gran Canaria celebra más que justificadamente este mes de noviembre, cincuenta años de vida intensa y efectiva en un orbe ... que traspasa lo meramente turístico y se inserta en el ser y sentir de la sociedad grancanaria. Y es que el concepto de 'turismo', el que el Patronato asumió desde su creación, es, o debe ser, mucho más trasversal de lo que a menudo se acepta, pues, como ha puntualizado Margarita Barretto en su trabajo 'Turismo y Cultura' (2007), «la complejidad y diversidad inherentes al turismo han originado una enorme cantidad de definiciones…» el turismo no tiene un tronco principal sobre el cual girar y a partir del cual expandirse. Es un entrelazado en el cual circulan múltiples actores, que se relacionan en diversos grados de dependencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

