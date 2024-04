Kant, la importancia de los datos y el modelo turístico

Leo en la prensa que en estos días se cumple el 300 aniversario del nacimiento del célebre filósofo de la Ilustración Inmanuel Kant. La importancia de este filósofo autor de 'Crítica de la razón pura', dicen los entendidos, es que nos impulsó a pensar por nosotros mismos y a cuestionar el pensamiento generalizado. 300 años después, este 20 de Abril, se convoca en Canarias una manifestación y de repente todo el mundo empieza a cuestionar el modelo turístico que tenemos.

Hace unos pocos años Hans Rosling escribía su éxito de ventas 'Factfullness' donde demostraba, mediante datos irrebatibles, que, en general, las cosas no van tan mal como la mayoría piensa. En su libro, Rosling identificaba 10 instintos o sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos que distorsionan la visión real de las cosas. Vivimos en un mundo inundado por fake news, redes sociales que ofrecen barra libre para difundir bulos y medios de información basados en la explotación del miedo que nos llevan a pensar que las cosas van a peor.

Ciertamente en Canarias se han hecho algunas cosas mal a nivel turístico en los últimos 40 o 50 años. Personalmente no le encuentro la lógica a ciertos desarrollos urbanísticos de algunas zonas. De la misma manera, todos rechazamos la existencia de hoteles sin terminar que afean algunos núcleos turísticos con sus esqueletos de hormigón. En fin, que seguro que hay cosas que se podrían haber hecho mejor.

Sin embargo, es curioso que se cuestione en este justo momento todo un modelo turístico desarrollado durante tantos años y que ha permitido que Canarias avanzase hacia una prosperidad nunca vista antes. Solo hay que ver las fotos de hace más de 60 años para ver cómo se vivía en las islas. Pura miseria.

Por lo que leo y escucho a mi alrededor, creo que las mayores críticas al modelo turístico giran en torno a 3 ejes principales: la masiva llegada de turistas, el impacto medioambiental y la falta de vivienda para los residentes consecuencia del alquiler vacacional. Hay un cuarto punto, el de los sueldos bajos que creo no es exclusivo del sector turístico por lo que no entraré en él.

En 2023 llegaron 16 millones de turistas. En 2017 llegaron los mismos y no escuché a nadie hacer crítica sobre este tema. En 2018 se repitió una cifra muy similar. ¿Qué ha pasado entonces para que mucha gente tenga la percepción de que el turismo y los problemas derivados de él se hayan incrementado exponencialmente en el último año?

Empecemos por poner algunos datos en claro.

Entre el año 1997 y 2008, durante más de 10 años, el turismo se mantuvo en Canarias bastante estable, moviéndose en un entorno de 11-12 millones de turistas anuales donde aproximadamente el 80% eran extranjeros. 2009 y 2010 fueron años de crisis mundial, con una bajada hasta los 10 millones. A partir de ahí el turismo comenzó a subir rápidamente hasta los 12 millones previos a la crisis en 2011, continuando su ascenso año a año hasta el récord de 2017 donde llegamos hasta los 16 millones. Es decir, de mantenerse estable durante más de 10 años y tras pasar 2 años de crisis, el turismo en Canarias pasó de 12 a 16 millones en un periodo de solo 6 años. Es un aumento muy considerable del 35%. Y en esos mismos 16 millones logrados en 2017 estamos actualmente.

Una crítica recurrente al modelo turístico es el que se han construido muchos hoteles en los últimos años llenándolo todo de más y más cemento. La realidad es bien distinta. En 2010 había en Canarias unas 430.000 plazas hoteleras + extrahoteleras (apartamentos). En 2023 había 363.000 plazas. Si hablamos específicamente en número de hoteles hemos pasado de 611 hoteles en 2010 a 575 en 2023.

Por otra parte, Canarias es la tercera región de España con más suelo protegido, un 36%, solo por detrás de Valencia que tiene un 50% y Madrid. No se ha construido tanto como algunos nos hacen creer.

Si acabamos de explicar que el turismo ha aumentado un 35% en solo 6 años y que la oferta alojativa hotelera y de apartamentos ha caído un 15% en los últimos 14 años ¿dónde se alojan esos turistas? Independientemente que las ocupaciones de los hoteles hayan aumentado, es bastante obvia la respuesta: en viviendas vacacionales.

Actualmente la vivienda vacacional supone un 36% del total de la oferta alojativa en Canarias, a añadir a las 363.000 plazas de hoteles y apartamentos. Hablamos de unas 200.000 plazas. Muchas de esas plazas se destinaban antes al alquiler residencial.

La irrupción de plataformas de alquiler vacacional y el incremento notable de conexiones con Europa a través de aerolíneas low cost han contribuido a ello. Pero ¿por qué no se ha regulado esta situación que se fue gestando durante varios años?. Y ¿qué lleva a los propietarios de una vivienda a poner su casa en plataformas como la de Air BnB?

Está claro que la respuesta fácil es el beneficio superior que obtienen fundamentalmente en zonas turísticas aunque hay otros motivos como la desprotección de la propiedad privada que ha generado situaciones surrealistas donde se defiende más a los okupas que a los dueños de los inmuebles.

Sobre el tema de la falta de vivienda, acabar recordando que en el periodo que va del año 2000 al 2022, en Canarias la población residente ha aumentado un 27% o lo que es lo mismo unas 460.000 personas y sin embargo, el ritmo de la construcción en Canarias ha pasado de unas 20.000 viviendas anuales en 2018 a tan solo 3.000 en 2023 (7 veces menos). En cuanto a vivienda social los datos son de 0 viviendas construidas en 2022 y 2023.

Volviendo al tema de la llegada masiva de turistas, el otro día escuchaba al CEO de uno de los principales touroperadores de Europa comentar que le llamaba la atención que ciertos partidos políticos de izquierda defendiesen limitar la llegada de turistas, fomentando solo los de alto poder adquisitivo. No parece, decía, una medida muy coherente con ser de izquierdas el dejar que solo los ricos puedan disfrutar de sus vacaciones en Canarias.

Hemos visto que otra de las críticas recurrentes al modelo turístico es la huella de carbono que se genera. Una vez más, los datos no mienten. Los aviones son los causantes del 2% de las emisiones de Co2 a nivel mundial. La agricultura del 11%. La industria textil del 10% y la de la construcción del 7% aproximadamente. Los barcos del 4%. ¿Por qué algunos solo hablan del poder contaminante de los aviones? Incluso algunos han desarrollado un sentimiento de culpa al que han denominado 'vergüenza a volar'. Probablemente, esos mismos no han desarrollado la vergüenza a comprarse ropa o a comprar en los supermercados…en fin.

Al respecto, desde el pasado 1 de Enero, la Unión Europea ha implantado un nuevo impuesto para los viajes en avión (excluyendo en nuestro caso los vuelos a la Península) incrementando el precio de los vuelos aproximadamente en 20-25 Euros por persona y trayecto. Subir los impuestos per se no hará que bajen las emisiones de Co2 como tampoco la implantación de una ecotasa mejorará la gestión del medioambiente como se ha demostrado allí donde se ha implantado. Pensar lo contrario es bastante infantil.

Me gustaría recordar a los defensores de la ecotasa que Europa no permite aplicarla exclusivamente a los turistas foráneos. De implantarse, cualquier canario tendrá que abonarla cuando se aloje en un establecimiento hotelero de nuestras islas.

Hemos repasado varios datos que tienen que ver con la falta de vivienda, con el cuidado del medio ambiente o con las plazas hoteleras. ¿De verdad pensamos que el modelo turístico es el causante de los males de los que se le acusa? Hagamos más caso a Kant y saquemos nuestra propias conclusiones.

Me gustaría acabar con una seria amenaza: los turistas no tienen por qué seguir viniendo a Canarias. Existen multitud de destinos donde se les trata muy bien y no somos, ni mucho menos, la única opción. Jet 2, el mayor touroperador en volumen de pasajeros a Canarias empezará a programar el destino Marruecos a partir del próximo Invierno, algo que no había hecho hasta ahora. Ese país vecino que actualmente recibe unos 14 millones de visitantes anuales pretende rebasar los 30 millones para 2030 coincidiendo con el Mundial de fútbol.

De nosotros depende el que los turistas nos sigan eligiendo.