El negocio de la polarización

Tanto el populismo político como el informativo recurren a la estrategia de la confrontación

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:56

En el libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad', de Fernando Belzunce, recién publicado en Ariel, hay un capítulo dedicado a analizar las causas y los ... efectos perniciosos en la calidad de la información de uno de los grandes estragos de nuestro tiempo: la polarización. La obra recoge análisis, reflexiones, testimonios, de un puñado de algunos de los más fiables y comprometidos periodistas de todo el mundo acerca del impacto de las redes, internet, la inteligencia artificial o la crisis de la verdad en el final de la objetividad y la imparcialidad. Una valiosa obra destinada a iluminar la actual oscuridad en el ámbito de la información zarandeado por un terremoto tecnológico, político, especulativo, donde cada vez es más complejo defender el periodismo ecuánime y de calidad. Un terremoto especulativo porque tanto el populismo político como el populismo informativo recurren a la estrategia de la confrontación y arrastran a los ciudadanos que quieren creer falsedades porque sustentan sus ideas. Como apunta Belzunce en el preámbulo, la polarización es un modelo de negocio y algunos periodistas han entrado en él. La polarización se refiere a una época en que la opinión pública de un país se divide drásticamente en posturas radicales y opuestas que descartan toda probabilidad de consenso. Posturas que eran diferentes se convierten en irreconciliables, de manera que las voces moderadas pierden influencia y, con la radicalidad, se desvanecen las posibilidades de solucionar las divergencias.

Espacios grises

