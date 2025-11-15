Vuelve la Navidad, Coca-Cola y la IA

Ya es Navidad. Lo sabemos no porque suenen villancicos o porque el calendario lo diga, sino porque Mariah Carey ha estrenado su anuncio navideño con ... un vídeo creado por inteligencia artificial y los camiones rojos de Coca-Cola ya recorren la nieve digital.

Este año, el famoso anuncio repite fórmula: por segundo año consecutivo, todo, desde la nieve hasta la barba de Santa, ha sido creado por inteligencia artificial. Ni renos reales ni sets de rodaje, solo algoritmos trabajando en nombre del espíritu navideño.

Y Coca-Cola no lo oculta. Al contrario, presume de ello. En su versión corporativa del milagro de Belén, la empresa ha encontrado su nuevo Mesías: la inteligencia artificial generativa. El anuncio conserva la iconografía clásica, luces, trineos y niños emocionados, pero todo está tan pulido, tan perfecto, tan sospechosamente homogéneo, que uno casi puede oír el zumbido de los servidores detrás del paisaje nevado.

Las reacciones no se han hecho esperar. Los nostálgicos acusan a la marca de matar la calidez navideña y sustituirla por un algoritmo. Los entusiastas, en cambio, aplauden la audacia. «Coca-Cola siempre ha estado un paso adelante», dicen, como si el progreso se midiera en cuántas líneas de código tiene Papá Noel.

En las redes sociales, los adjetivos se repiten: frío, raro, demasiado perfecto. Hay quien confiesa que le da miedo. Otros simplemente se ríen del nuevo Santa digital, que parece una mezcla entre modelo 3D y empleado de un centro comercial virtual.

Pero la polémica no parece preocupar a la compañía. Desde Atlanta responden con pragmatismo: el genio ya salió de la lámpara. Es decir, no hay vuelta atrás. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una nueva forma de fabricar emociones en masa. Y, por qué no, de ahorrar dinero. Según informes recientes, Coca-Cola ha reducido drásticamente el tiempo y el coste de producción de su campaña navideña gracias al uso de IA.

Lo que antes requería cerca de un año de trabajo entre rodajes, efectos visuales, localizaciones nevadas y mesas de edición, ahora puede resolverse en apenas unas semanas. Esa rapidez no es solo un dato técnico: es una declaración de intenciones sobre lo que valoran muchas empresas del siglo XXI. En un entorno donde cada segundo cuenta, la artesanía se convierte en lujo y la pausa en un gasto. Resulta curioso imaginar que la Navidad, la fiesta de la cercanía y de lo hecho a mano, se fabrique ahora a escala industrial.

Ese desequilibrio entre lo rápido y lo tradicional plantea preguntas culturales. ¿Cuánto vale el tiempo de espera, la textura imperfecta, el sonido de una campana que no se sincronizó a la primera toma? Porque lo fascinante de las campañas navideñas clásicas no era solo lo que se veía, sino el cómo: la nieve real, la respiración visible de los actores, la luz que titila. Con la inteligencia artificial, esas imperfecciones desaparecen o se controlan.

Otro frente de conflicto no visible a primera vista es el empleo creativo. Cuando se dice que todo el spot lo hizo la IA, aparece el fantasma de los artistas, los ilustradores, los animadores y los técnicos de posproducción que antes daban su arte al proyecto.

En el caso de Coca-Cola, la empresa afirma que los equipos creativos continúan, solo que con nuevos roles: supervisar modelos, curar resultados generados, redactar prompts. Pero ese cambio también significa que parte de la chispa se traslada de la mano humana al algoritmo entrenado que renderiza en silencio.

Las voces de los creativos no tardan en alzarse. «¿Dónde termina el aporte humano y empieza el mérito del algoritmo?», se pregunta el sector. Si la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta a convertirse en autora, la creatividad humana corre el riesgo de perder valor.

La campaña de Coca-Cola puede gustar o no, pero lo cierto es que marca un antes y un después. Representa la tensión de nuestro tiempo, entre lo artesanal y lo automático, entre la emoción genuina y la emoción programada. La inteligencia artificial hace tiempo que dejó de ser una promesa futurista, para convertirse en una realidad cotidiana que reconfigura nuestras tradiciones y nuestras expectativas.

La magia navideña, esa mezcla de emoción, memoria y deseo de conexión, no desaparecerá, pero sí está cambiando. Quizá el desafío no sea preservar el pasado, sino aprender a sentir de nuevo en un mundo donde hasta la emoción puede ser generada por código.

En definitiva, la Navidad de Coca-Cola sigue teniendo su chispa, aunque ahora la produzca una tarjeta gráfica. Lo verdaderamente importante es que, detrás de la estética perfecta y los algoritmos precisos, aún seguimos buscando lo mismo que siempre: un instante de emoción compartida. Y si esa emoción todavía consigue hacernos sonreír frente a una pantalla, tal vez la magia, artificial o no, siga viva.