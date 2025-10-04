Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen generada por inteligencia artificial.
Siguiendo el código

Una ministra con código propio

El primer gobierno europeo con una cartera en manos de inteligencia artificial

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:03

Comenta

Albania ha logrado lo que ningún guionista de ciencia ficción se atrevió a imaginar con tanta seriedad: nombrar a una inteligencia artificial como ministra. Una ... IA con nombre propio, Diella, que no viste trajes, no concede entrevistas ni se fotografía con escolares sonrientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  3. 3 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  4. 4 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  6. 6 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  7. 7 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  8. 8 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  9. 9 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  10. 10 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una ministra con código propio

Una ministra con código propio