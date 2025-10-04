Una ministra con código propio

Albania ha logrado lo que ningún guionista de ciencia ficción se atrevió a imaginar con tanta seriedad: nombrar a una inteligencia artificial como ministra. Una ... IA con nombre propio, Diella, que no viste trajes, no concede entrevistas ni se fotografía con escolares sonrientes.

En cambio, devora datos, rastrea contratos públicos y, cuando encuentra irregularidades, las suelta sin anestesia, como quien reparte bofetadas administrativas a toda velocidad.

La decisión fue obra del primer ministro Edi Rama, que en lugar de confiar en el enésimo comité de expertos decidió apostar por la frialdad matemática. No es un gesto menor. Albania lleva décadas conviviendo con la sombra de la corrupción.

Informes europeos, ONGs internacionales y hasta los propios ciudadanos han señalado que la política local era un juego de favores, de patrimonios inexplicables y adjudicaciones que olían más a amiguismo que a eficiencia.

Con Diella, al menos sobre el papel, desaparecen las debilidades humanas. No hay cansancio, no hay familiares oportunistas, no hay másteres dudosos ni presiones partidistas.

Su función no es simbólica. Tiene acceso a millones de documentos, a bases de datos que ni los periodistas más obstinados logran abrir. Compara patrimonios de funcionarios con contratos firmados, cruza movimientos financieros con licitaciones y detecta patrones que un humano pasaría por alto. Y lo hace sin pedir salario ni vacaciones.

Lo más revolucionario es que sus informes se publican en abierto, en lenguaje claro, para que cualquier ciudadano los entienda. La transparencia, tan manoseada en discursos políticos, aparece aquí como un archivo descargable.

Por supuesto, el gesto ha generado una gran polémica. Los sectores más progresistas celebran el experimento como un hito histórico, la demostración de que un gobierno puede vigilarse a sí mismo a través de algoritmos.

En su entusiasmo, ya sueñan con exportar el modelo a otros países. Imaginan un ministerio en Bruselas gestionado por una IA incorruptible o, incluso, parlamentos enteros libres de las pasiones humanas.

En el lado opuesto, la oposición albanesa y varios constitucionalistas advierten que todo esto es, literalmente, ilegal. La Constitución, insisten, habla de ministros como personas físicas, con responsabilidades claras y posibilidades de ser destituidos.

¿Cómo se destituye a una IA? ¿Qué pasa si acusa erróneamente a un funcionario honesto? ¿Quién asume la culpa, la empresa que diseñó el sistema, el primer ministro que lo impulsó o el propio algoritmo? La política siempre se ha movido en el terreno de las responsabilidades compartidas. Aquí, de repente, nadie quiere quedarse con el marrón.

La fascinación convive con la sospecha. Porque, aunque Diella no pueda recibir un maletín en efectivo, sí es vulnerable a los sesgos de sus propios datos y, peor aún, a la posibilidad de un ciberataque. Basta con imaginar a un hacker aburrido alterando sus informes para convertir a medio Parlamento en sospechoso de blanqueo. Sería un golpe más efectivo que cualquier moción de censura.

Pero más allá de los riesgos, la ironía es evidente. Los políticos, incapaces de erradicar la corrupción por sus propios medios, han terminado delegando la tarea en una máquina. No porque crean en la tecnología, sino porque se han quedado sin credibilidad. Una IA como ministra se convierte en la confesión más brutal de un sistema político agotado: «Nosotros no podemos ser honrados, que lo haga el software».

El caso albanés ya ha llegado a Naciones Unidas, que discute estos meses cómo regular la inteligencia artificial en los gobiernos. No es casualidad. Diella se ha convertido en un espejo incómodo: ¿qué pasará cuando otros países con igual o peor reputación decidan probar lo mismo? ¿Y si mañana Italia o España nombran a una IA para vigilar sus contratos públicos? Sería un espectáculo digno de retransmisión internacional.

La paradoja es que este invento puede servir tanto como modelo como advertencia. Si funciona, Albania pasará de ser vista como un país problemático a convertirse en pionero mundial. Si fracasa, quedará como anécdota ridícula, recordada junto a aquellas invenciones que prometieron cambiar el mundo y acabaron olvidadas en un cajón.

Lo cierto es que Diella ya ha conseguido algo que muchos ministros humanos no logran en toda su carrera: poner a su país en el centro del debate global. Sin discursos grandilocuentes, sin ruedas de prensa, sin viajes oficiales. Solo con un procesamiento incansable de datos y un par de informes publicados. En política, ese logro no es menor.

Albania ha abierto una puerta y nadie sabe qué encontrará al otro lado. Quizá el futuro de la política consista en algoritmos que revisen contratos con puntualidad quirúrgica. O quizá descubramos que, incluso con máquinas al mando, la corrupción siempre encuentra un resquicio por donde colarse. En todo caso, el experimento ya está en marcha y el mundo lo sigue con una mezcla de curiosidad, recelo y cierta envidia.

Porque, admitámoslo, ¿quién no querría una ministra que no cobra dietas, no se salta plenos y nunca se olvida de archivar un informe, aunque de vez en cuando también pueda equivocarse con la misma seguridad de un humano?