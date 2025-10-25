Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025
Siguiendo el código

Sí, la IA se equivoca

Y lo hace con tanta seguridad que cuesta no creerla

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:10

El nuevo informe conjunto de la BBC y la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), titulado 'News Integrity in AI Assistants '(2025), ofrece una radiografía inquietante ... del estado actual de la inteligencia artificial aplicada al periodismo y al acceso a la información.

