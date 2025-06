La titánica tarea de proteger los océanos

Ocurre a menudo que la vorágine informativa global convierte en casi invisibles hechos de gran relevancia para nuestro presente y futuro. Así, mientras centramos nuestra ... mirada solo en la última salida de tiesto del presidente norteamericano, o en las disputas judiciales de la polarizada política nacional, justo en estos días se celebra en Niza (Francia) una reunión internacional clave que, precisamente por vivir en Canarias, debería preocuparnos especialmente: la Tercera Cumbre de los Océanos de Naciones Unidas.

Coorganizada por Francia y Costa Rica, ha reunido a cerca de 70 líderes mundiales, científicos y defensores del medio ambiente con el objetivo de acelerar la acción global para aumentar la protección y conservación de los océanos. Veamos brevemente por qué eso es apremiante: los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta y según Naciones Unidas sustentan a más de tres mil millones de personas.

La contaminación marina, la sobrepesca y los impactos vinculados al cambio climático (aumento de la temperatura del mar, acidificación del agua y subida del nivel del mar) amenazan tanto a la biodiversidad marina como a todas las comunidades costeras que tienen en el mar y los océanos su modo de vida. Los científicos han advertido en los últimos años que más de la mitad de especies marinas están en riesgo de extinción en este siglo. La protección del océano es también fundamental para no empeorar el clima: actúan como un gigantesco sumidero de carbono.

Me gustó una frase del secretario general de Naciones Unidas en esta cumbre: el gran enemigo de los océanos es la avaricia. La avaricia de las empresas, y los países, que permiten (y aquí hay que alzar la voz y recordar que no se está haciendo todo lo posible por pararlo) la pesca ilegal, la acumulación desmedida de plástico en el mar o los vertidos ilegales de combustible, por ejemplo.

Por la parte que me toca, sobra decir que esta cumbre, conocida por sus siglas como UNOC3, tiene una relevancia particular tanto para Canarias como para África. Respecto a Canarias, solo cabe recordar que desde hace muchos años, y bajo el reparto de la Organización Marítima Internacional (OMI) que a España le corresponde el control y gestión de una inmensa lámina de mar que parte de nuestro Archipiélago y hacia el sur, en la que nos corresponde no solo la responsabilidad del Salvamento Marítimo de las personas que se suben a un cayuco sino también de la contaminación marina que pueda producirse.

Respecto a África, la economía azul de nuestro continente vecino, que incluye actividades como la pesca, la acuicultura y el transporte marítimo, está valorada en hasta 450 mil millones de dólares al año. Se estima que para 2050 podría superar los 1.500 millones de dólares, convirtiéndose en un motor clave para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana.

Estos recursos acuáticos ya generan empleo para casi 50 millones de personas en el continente, y se espera que esa cifra aumente a 85 millones para 2035. Entre ellos, unos 13.5 millones son pescadores artesanales y acuicultores, fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en todo el continente.

Y a pesar del enorme potencial de los océanos y aguas interiores de África, este aún no se ha aprovechado plenamente. Estos ecosistemas enfrentan muchas amenazas, como la sobrepesca, una gestión deficiente, el rápido crecimiento de la población en zonas costeras, la degradación del hábitat y la contaminación.

Un problema grave es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que le cuesta a países como Nigeria más de 70 millones de dólares al año. Mirando al fenómeno migratorio, en nuestra tierra, solo hay que ver la cantidad de pescadores senegaleses que se han subido a un cayuco ante la falta de oportunidades en aguas que hace tan solo unos años les aseguraba la supervivencia.

Los líderes africanos han acudido a esta cumbre con el mensaje de que se necesita acción urgente, financiación innovadora y una gobernanza más fuerte. No más estudios, no más declaraciones pomposas: se necesita acción por parte de las instituciones multilaterales.

Precisamente, uno de los temas centrales de la UNOC3 es el impulso a la ratificación del llamado Tratado de Alta Mar, oficialmente conocido como Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ). Este tratado, adoptado en 2023, representa un hito histórico al establecer por primera vez un marco legal para proteger zonas marinas en aguas internacionales, que abarcan casi dos tercios del océano global y hasta ahora han carecido de una gobernanza efectiva.

El Tratado de Alta Mar es clave para alcanzar el objetivo global de proteger el 30% del océano para 2030 («30x30»). Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran la creación de áreas marinas protegidas en alta mar o la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades en alta mar que puedan dañar la biodiversidad.

Durante el día de apertura de la UNOC3 este pasado lunes, 9 de junio, 18 países ratificaron el Tratado, elevando el total a 49 ratificaciones, a solo 11 de las 60 necesarias para su entrada en vigor. Países como Bélgica, Dinamarca o las vecinas Mauritania y Guinea Bissau dieron su conformidad al mismo. Queda mucho por hacer, ya que son aún muchos países los que aseguraron que lo suscribirán y aún no lo han ratificado.

Uno de los temas que sobrevuela la cumbre es el de las explotaciones mineras subacuáticas. Tierras raras y minerales estratégicos que podrían encontrarse bajo el agua. El Tratado busca poner orden eso. España, entre otros es partidaria de una «moratoria precautoria», que apoyan cerca de una treintena de países. Algunos países no piensan firmar el Tratado porque no quieren cortapisas a la hora de buscar minerales bajo el agua.

Por este y por su posición general, creo que debe enorgullecernos de que España no solo está cumpliendo, sino que está desempeñando un papel activo en la UNOC3, ejerciendo (desde un país con tanta mar) un liderazgo en la protección de los océanos. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en la apertura de la Cumbre en Niza, en la que nuestro país anunció la declaración de dos nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de gran tamaño en Canarias, así como la propuesta de incorporar nuevos Lugares de Interés Comunitario (LIC), lo que permitirá proteger más de 3,1 millones de hectáreas de ecosistemas marinos.

Además, se ha presentado una hoja de ruta ambiciosa que prevé aprobar más de 40 planes de gestión para áreas marinas protegidas en los próximos 12 meses, un paso clave para garantizar una conservación efectiva. Con la incorporación de cinco nuevas zonas a la Red Natura 2000 y el impulso a iniciativas como la declaración del Parque Nacional del Mar de las Calmas (el Hierro), España alcanzará un 25,7 % de superficie marina protegida, acercándose al objetivo del 30 % fijado para 2030.

La UNOC3 de Niza no es solo otra conferencia. Es un momento crucial para la supervivencia de la Tierra. La salud de los océanos es inseparable de nuestra propia existencia. La urgencia es máxima, y la tarea, titánica. No olvidemos que el 90% del transporte de mercancías a nivel mundial transcurre por vía marítima. Ahora hay buques portacontenedores capaces de transportar hasta 24.000 TEUs (el MSC Irina). Y que eso tiene un impacto enorme en los océanos. Por eso, porque la economía del globo depende también de la estabilidad y salud de los océanos, todo esto es tan importante.

Transformar el potencial de la economía azul en realidad sostenible, proteger eficazmente las áreas marinas y lograr la ratificación e implementación del Tratado de Alta Mar requiere un compromiso político y financiero real, superando la inercia y la avaricia. Queda un paso más, que también está en juego estos días en Niza, que es que la cumbre de los Océanos se convierta en una nueva Conferencia de las Partes (COP), específica para ello, lo que incrementaría la capacidad de conseguir financiación para lograr los objetivos. En algunas ocasiones he bromeado con que nuestro planeta, en justicia por la proporción de las medidas, debería llamarse planeta agua en vez de planeta tierra. Nos va a todos mucho proteger este medio.