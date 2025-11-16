Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sudán o la hipocresía del silencio internacional

La principal tragedia humanitaria del mundo se ha complicado aún más, con la toma de la capital de Darfur por parte de una fuerza paramilitar apoyada por el dinero que persigue el control del oro a nivel global

José Segura Clavell

Director General de Casa África

Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:15

Quizás para algunos una institución como Casa África es solo una herramienta del Estado ubicada en Canarias para organizar eventos culturales o diplomáticos con nuestros ... vecinos africanos, pero hoy quiero señalarles que para mí y todo el equipo que la conformamos constituye algo más. Es también una irrenunciable plataforma desde la que defender algo tan sagrado como los Derechos Humanos. Tanto por la perspectiva del fenómeno migratorio como por la observación diaria de la actualidad del continente, a menudo nos encontramos exigiéndonos a nosotros mismos levantar la voz, denunciar aquellas cosas que, no siempre siendo política o diplomáticamente del todo correctas, nos parecen insoportables.

