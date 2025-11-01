Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
El Congreso Compass sobre migración circular que han organizado la ULPGC y Casa África nos ha permitido entender mejor la migración intraafricana, de la que conocemos aún muy poco. C7
Tribuna libre

Otras miradas a la migración

José Segura Clavell

Director general de Casa África

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

Estos últimos días, en una colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Casa África, en el marco del proyecto europeo ... Compass que lideramos para reflexionar desde las instituciones sobre cómo mejorar la gestión del fenómeno migratorio para impulsar la migración circular laboral (seguramente la forma más efectiva y realista de propiciar vías legales y seguras), se ha celebrado un Congreso Internacional al que han asistido académicos, expertos y los socios canarios y africanos del proyecto (senegaleses, caboverdianos, mauritanos y gambianos).

