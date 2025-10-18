Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Un 'mar de fondo' en África que pide justicia

El VII Premio Saliou Traoré de periodismo ha sido para un reportaje que nos habla de la restitución del arte expoliado y nos remite a lo que se atisba como una nueva era para el continente a través de la reclamación de justicia de sus jóvenes

José Segura Clavell

Director general de Casa África

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:28

En la mañana de este viernes 17 de octubre, en la isla de Madagascar (ubicada en el Océano Índico frente a Mozambique, una isla de ... mayor tamaño que nuestro país), un coronel del Ejército ha tomado posesión del poder después de un golpe de Estado que ha transcurrido de forma muy diferente, por ejemplo, a los que hemos visto en los últimos años en los países del Sahel.

