Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
Tribuna libre

El precio del estereotipo

Los estereotipos sobre el continente que se repiten en los medios de comunicación limitan, estrechan y complican el futuro del continente africano: es el momento de cambiar narrativas

José Segura Clavel

Director general de Casa África

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:25

Comenta

Hay días en que uno siente que ha tenido el enorme privilegio de aprender mucho. Hoy es un día de esos, porque debo contarles que ... acabo de regresar, emocionado y feliz, del V Encuentro de Periodistas África-España, un evento organizado por Casa África y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) que se desarrolló durante dos días en Madrid: tanto en la sede del propio ministerio, el jueves 4, como en CaixaForum, el viernes 5.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  3. 3 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  4. 4 Un motorista, en estado crítico tras caer de su motocicleta en el sur de Gran Canaria
  5. 5 Canarias registra tres terremotos de baja magnitud
  6. 6 Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana
  7. 7 «Escribo para dejar pistas antes de que llegue al olvido»
  8. 8 El Calendario de la Salud de CANARIAS7 se entregará el domingo 28 de diciembre
  9. 9 Policías de Santa Lucía denuncian impagos de servicios realizados en otros municipios
  10. 10 El Astrofísico, homenajeado en el acto por el Día de la Constitución en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El precio del estereotipo

El precio del estereotipo