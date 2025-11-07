Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Periodista haciendo la pregunta el 13 de octubre. C7
El triángulo

Una pregunta incómoda

«Usted ha insistido en que Rusia debía hacerse cargo de la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza?», fue la cuestión hecha

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Se llama Gabriele Nunziati y es italiano. Periodista, con presencia profesional cotidiana en Bruselas, por su vinculación con la agencia de noticias transalpina Nova, desde ... el 27 de octubre pasado es uno más en la relación de trabajadores oficialmente sin empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  8. 8 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una pregunta incómoda

Una pregunta incómoda