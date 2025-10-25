Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025
Pleno cabildicio de este viernes en Lanzarote. COBER LANZAROTE
El triángulo

No nos merecen

«Doy por seguro que en 2027 habrá más porcentaje de ausencias que de sufragios»

José Ramón Sánchez López

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Los 23 consejeros del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, todos los que conforman el plenario, deberían hacer examen de conciencia. Deberían preguntarse si son ... personas capacitadas para ser representantes de la ciudadanía. Y en caso de optar por una respuesta afirmativa, de inmediato deberían reflexionar sobre qué tienen que hacer y dejar de hacer para ser dignos de las actas que atesoran.

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7 Renovar el DNI sin desplazarse a la ciudad: así funciona la nueva unidad VIDOC en Teror
  8. 8 El Mercado del Puerto pide ayuda
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 24 de octubre
  10. 10 Fiestas de San Rafael en Vecindario 2025: programa de actos, conciertos y actividades este fin de semana

