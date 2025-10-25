No nos merecen

Los 23 consejeros del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, todos los que conforman el plenario, deberían hacer examen de conciencia. Deberían preguntarse si son ... personas capacitadas para ser representantes de la ciudadanía. Y en caso de optar por una respuesta afirmativa, de inmediato deberían reflexionar sobre qué tienen que hacer y dejar de hacer para ser dignos de las actas que atesoran.

Los plenos se han desvirtuado en grado superlativo, siendo el de este viernes el máximo exponente, cuando la oposición en peso decidió marcharse, por estar ausente unos minutos el presidente. Desde hace meses, se puede comprobar en YouTube, son comunes los episodios en los que queda patente que se está abusando de ridículas puestas en escena y de batallas dialécticas de calidad ínfima, por formas y contenidos; mientras las cuestiones de fondo se sepultan, tergiversan o quedan mal articuladas. Y con el agravante de que está siendo este panorama fatídico ejemplo para otras instituciones, visto el desenlace grotesco padecido en la última sesión constituida en el Consistorio de Arrecife, con insultos e insinuaciones personales muy viles de por medio.

Como ciudadano de a pie me siento dolido. Si los 23 son consecuentes, caso de ponerse en mi lugar, deberían entender que el sentimiento de decepción y desconfianza tiene razón de ser. Salvo que acontezca que estén en busca de hacer cada vez más patente el desapego entre la calle y la política. En mayo de 2023 fuimos 50.499 residentes de los siete municipios lanzaroteños los que depositamos el voto en las urnas para elegir la representación cabildicia, mientras que 50.127 votantes potenciales optaron por abstenerse. Y visto lo visto, doy por seguro que en 2027 habrá más porcentaje de ausencias que de sufragios.

Por favor, mírenlo y pidan perdón.