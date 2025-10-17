Hábitos saludables
«La prevalencia de obesidad infantil, desde 1975, se ha multiplicado por más de diez a nivel planetario, afectando actualmente a más de 124 millones de personas de entre 5 y 19 años de edad»
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:47
Se ha puesto en marcha una campaña sanitaria que busca el fomento de los hábitos saludables. Argumento esencial, en especial, hacer frente a la obesidad ... infantil. Las bases están presentes en la web gubernamental mideseoparati.es; donde con fundamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se advierte de que la prevalencia de obesidad infantil, desde 1975, se ha multiplicado por más de diez a nivel planetario, afectando actualmente a más de 124 millones de personas de entre 5 y 19 años de edad.
Se tiene en cuenta que la obesidad infantil es un fenómeno multifactorial. Y con este punto de partida se establecen estrategias oportunas, apelándose a que se impliquen instituciones públicas, empresas, centros educativos y las unidades familiares. La responsabilidad individual se deja ahora en segundo plano, vistos los resultados de las últimas cinco décadas; con el consiguiente riesgo de responsabilizarse en exceso a los terceros, cuando el cuidado de uno mismo y de los que están a tu cargo tiene que tener siempre unos mínimos de vigencia.
Si en el entorno más personal se dejan de lado el ejercicio físico, las dietas equilibradas y el hábito de dormir bien; de poco valdrán los mensajes y las estrategias exógenas. Por supuesto que son necesarias las medidas que se plantean. Pero a sabiendas de que estamos empezando un proceso donde los índices de fracaso tendrán altas posibilidades de seguir aflorando a corto y medio plazo. Así las cosas, pensando en nosotros mismos; en nuestros descendientes de segunda, tercera y hasta cuarta generación; y en todo nuestro entorno en general, seamos autocríticos. ¿Queremos ser partícipes de la estrategia? ¿Estamos dispuestos a ser activos, con las consiguientes confrontaciones con cualquier negacionista de turno? Si la respuesta resulta ser afirmativa, gracias.
