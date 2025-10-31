De un canario 'adoctrinado'
«Es normal que el baifo se nos vaya»
Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11
Al común de los mortales es normal que el baifo se nos vaya. Incluso puede acontecerle los parlamentarios regionales de Vox. Pasa sobre todo cuando ... nos da por acelerar más de lo conveniente al tomar decisiones y ejecutar tareas, olvidando que suele venir bien actuar al golpito, con fundamento.
Si tenemos algo de jilorio, lo mejor, aflojar un pizquito, echarse un enyesque y volver a lo que toque. Mucho mejor así que chiflarse y acabar haciendo chafalmejadas que te dejan con el culo al aire. En el equilibrio suele encontrarse la virtud.
Si se te enrisca la perra y los planes se te botan para el carajo, suele convenir un poco, casi hasta un mucho, reflexionar y valernos de algún puntal que nos auxilie. Dado que de totorotas y arretrancos parece que anda repleto el mundo, qué mejor que valernos de gentes que se sepan discernir a quién le falta un agua y a quién no. Alguien que sepa decirnos y guiarnos cuando hay que subir para arriba y bajar para abajo. Y que incluso sea lo suficientemente competente para decirnos si conviene mandarnos a mudar o si nos bastaría con desparramar la vista, bajar el labio y actuar con la humildad suficiente como para asumir que entre quedarse uno rascado o acabar como un papafrita, lo segundo es peor que lo primero.
Porque si se encabezona uno es disparates y boberías, casi fijo que te acabarán mandando a pulpiar a la marea y que incluso te pidan que te jinques un tuno. Lo normal cuando uno tiene una actitud propia de machangos, toletes, batatas y verijas. O como suele emplear un buen amigo de amplia sabiduría popular, cartero para más señas; de simplón, que casi es lo mismo que chiquillaje, vocablo que también maneja con enorme gracejo este estimado consocio, como muchos canarios de bien, a quien alguna vez les he escuchado tildar a alguno de cachanchán.
