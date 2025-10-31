Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parlamento de Canarias. C7
El triángulo

De un canario 'adoctrinado'

«Es normal que el baifo se nos vaya»

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11

Comenta

Al común de los mortales es normal que el baifo se nos vaya. Incluso puede acontecerle los parlamentarios regionales de Vox. Pasa sobre todo cuando ... nos da por acelerar más de lo conveniente al tomar decisiones y ejecutar tareas, olvidando que suele venir bien actuar al golpito, con fundamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De un canario 'adoctrinado'

De un canario &#039;adoctrinado&#039;