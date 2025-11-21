Fue en el mes de noviembre de 1933 cuando por primera vez en España pudieron las mujeres depositar su voto en las urnas, en plena ... Segunda República. Duró poco, no obstante, el sufragio activo, para todos, con Franco de por medio; pero sirvió este gran paso para de inmediato retomarse el derecho en cuanto pudimos concretar el régimen democrático que ahora mismo tenemos todavía la suerte de disponer. Dicho esto, recomiendo no bajar la guardia, no vaya a ser.

En Estados Unidos, supuesta cuna de la democracia y teórico modelo a considerar, se ha gestado un movimiento ultramontano, a través de redes sociales, que puede hacer saltar por los aires el actual status quo. Se trata de 'Repeal the 19th', en referencia a la 19ª enmienda de su constitución; una campaña radical cuyo principal objetivo pasa por articular medidas que sirvan para eliminar el derecho de las mujeres a emitir el sufragio. Es la respuesta inmediata a los recientes resultados en Nueva York, donde el voto femenino resultó crucial para permitir la victoria a la alcaldía de Zohran Mamdani. Para los valedores del disparate, la capacidad de decisión en materia política, económica y social debe ser masculina en exclusiva. Por ende, las mujeres, sumisas, en casa y con sus labores.

La campaña se está desarrollando en paralelo a una serie de acontecimientos protagonizados por Donald Trump. La penúltima, el martes, cuando no tuvo el más mínimo reparo en abroncar a una periodista, por una cuestión con respecto a referencias y vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. La réplica, asquerosa. Dijo, simplemente, vomitando el alta voz: «Cállate, cerdita».

Esto es lo que hay al otro lado del Atlántico. Y me temo que saltará fronteras. Si el dictador levantara la cabeza, satisfecho quedaría de ver lo bien que quedó la cosa atada.