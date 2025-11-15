Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 15 de noviembre de 2025
Viñeta de Morgan publicada el 14 de noviembre de 2025 en CANARIAS7. C7
El triángulo

Cacerías humanas

«Aspiremos a que se den a conocer nombres y apellidos. Tanto de quienes ejercieron de verdugos, apretando el gatillo o facilitando el esperpento; como de todas sus víctimas»

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Pagar por matar personas, como quien se junta para irse de excursión cultural o para tomar unas tapas. Y no es una distopía. En Italia ... hubo quien en los años 90 tomó parte en viajes a Bosnia, a Sarajevo más en concreto, en pleno conflicto en territorio balcánico, para disparar y aniquilar a gente. Y no fueron pocos. Atendiendo a lo planteado por el escritor Ezio Gavanezzi, vistas las declaraciones recogidas en diversos medios, cabe inferir que pudieron ser cientos de viles asesinos, ciento de canallas, cientos de miserables. Vomitivo.

