Arrecife y sus cosas curiosas

Ciudad con el encanto costero que tiene Arrecife, pocas. Con cerca de 70.000 residentes, se trata de una urbe que invita al paseo y el disfrute. Y eso a pesar de que se topa uno con cierta frecuencia con circunstancias que pueden invitar a pensar lo contrario.

10.00 horas. Plena avenida, un espacio de carga y descarga, marcado con un par de señales, donde a la vez opera una terraza callejera. Dudo que en España se cuenten 10 casos similares en España. Pasa frente al parque José Ramírez Cerdá. La situación va a derivar en que ya se ha dado orden por el alcalde de eliminar la zona de estacionamiento, con buen tino, sobre todo si resulta que en ese sentido el tránsito libre de vehículos está prohibido. A ver si en cuántos días.

10.20 horas. Calle Coronel Bens. No puedo pasar, porque hay varios vehículos que se han hecho con todo el espacio, para una descarga de material de una obra particular. Ante la misma puerta del instituto Agustín Espinosa, con cientos de alumnos, que ha quedado colapsada. Les pregunto a los operarios si han pensado en qué pasaría si tuvieran que venir los bomberos o alguna ambulancia. Me responden que quitarían los vehículos a todo correr. Pregunto en el centro, nadie les había avisado. Con todo, desde la obra aseguran que contaban con permiso.

10.45 horas. También en Coronel Bens. Una de tantas casas abandonadas. Casi llegando a la calle Tenerife. Dentro del inmueble, sin puertas y falto de techado, un gran cúmulo de basura. En el Ayuntamiento me dicen que están intentando dar con los titulares. Y que no es viable limpiar. También se ha descartado por de pronto el tapiado. Varios vecinos me aseguran que llevan meses padeciendo la situación.

12.00 horas. Me pregunto de nuevo qué tiene Arrecife para mantener el cariño que le guardo.