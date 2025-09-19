En apenas 10 minutos

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación de la campaña en agosto. C7
José Ramón Sánchez López

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:55

Hablamos de un flujo comercial de 387.000 euros. Y con una limitación clara, que marca un tope de media docena por comprador, en teoría. ... En juego, 12,900 bonos, cada uno de ellos valorado en 30 euros. En consecuencia, un mínimo de 2.150 dispositivos distintos. Con estos condicionantes, en menos de 10 minutos se agotaron este viernes a primera hora, en pleno horario laboral, las referencias que forman la parte principal de la campaña Consume Lanzarote, con respaldo del Cabildo, en su cuarta edición, que pasa por ser la mejor dotada de la historia.

