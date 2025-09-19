En apenas 10 minutos

Hablamos de un flujo comercial de 387.000 euros. Y con una limitación clara, que marca un tope de media docena por comprador, en teoría. ... En juego, 12,900 bonos, cada uno de ellos valorado en 30 euros. En consecuencia, un mínimo de 2.150 dispositivos distintos. Con estos condicionantes, en menos de 10 minutos se agotaron este viernes a primera hora, en pleno horario laboral, las referencias que forman la parte principal de la campaña Consume Lanzarote, con respaldo del Cabildo, en su cuarta edición, que pasa por ser la mejor dotada de la historia.

En consecuencia, muy normal que en la calle abunden quienes consideren que hay que hacer cambios. Para empezar, quien simplemente no sea muy resuelto con un ordenador, una tableta o manejando un teléfono móvil parte con desventaja. Y en caso de ser alguien con habilidades digitales, igual le resultó que no se puso un recordatorio para estar a la faena a las 8.00 horas del viernes 19 de septiembre, con la página www.consumelanzarote.org delante de las narices. Quien buscó a las 8.11 hacer la compra, nanay.

La iniciativa es de mucho interés. Cada persona que haya hecho una inversión de 180 euros, tiene en su haber un capital potencial de 360 euros para emplear. Normal que acapare el alto atractivo que tiene. Desde el Cabildo se sabe y se tiene en cartera repetir en 2026, aumentando el volumen económico de su inversión. Se aspira al medio millón de euros. Y con el sistema de ventas actual, todo liquidado en 20 o 30 minutos, que me lo veo venir.

Así las cosas, convendría manejar filtros. Verbigracia, dividir los bonos por edades de los compradores y facilitar el acceso a los jubilados; y hacer las ventas por lotes, en tramos de 30 minutos o de hora en hora, para ayudar a quien en horario laboral está a sus quehaceres.