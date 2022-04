El entorno de las calles Tomás Morales y Carvajal, en el barrio de Arenales de la capital grancanaria, se ha quedado huérfano. La pasada semana se fue una de esas personas que, en cuanto la ves y después la conoces un poco, sabes que es especial.

Aunque no lo trataran, seguro que los vecinos de esa zona de la ciudad habrán visto durante años a un señor bajito, con perilla, calvo y que cada mañana, como un reloj, acudía al quiosco más cercano para comprar la prensa y se tomaba un café en el Che Tio's para empezar a analizar la realidad. Creo que dificilmente conoceré a alguien que se leyera con tanto detenimiento la prensa local y parte de la nacional. Incluso, se atrevía con los periódicos locales de Tenerife. Hasta tal punto, que mientras compartimos garaje y las fuerzas se lo permitían, me dejaba en ocasiones recortes subrayados y con anotaciones de informaciones publicadas en la isla del Teide que, desde su punto de vista, ponían de manifiesto los desequilibrios y los menosprecios hacia su amada Gran Canaria. Como era un guasón, cuando nos encontrábamos yo lo llamaba cariñosamente Paulino –en referencia al expresidente de Canarias– y tras el cambio en la Ejecutiva lo denominaba Clavijo. Sus risas eran tremendas. Antes de que me trasladase de barrio ya me contactaba por whaspp y hasta por las redes sociales, en las que se empezaba a manejar con cierta destreza, sin que eso significaba que abandonara el papel tintado. Ese mismo seguirá consultando a buen seguro allí donde el destino vital lo ha enviado y por eso le dedico estas líneas. Descansa en paz José Miguel Suárez Quintana y un fuerte abrazo para tu familia.