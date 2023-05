Aquí no hay quien viva

La vivienda está siendo eje central en la campaña y a todos los niveles. Más allá de los importantes anuncios de Pedro Sánchez al respecto, donde se guarda una nueva noticia para cada mitin, siendo, por cierto, una buena estrategia electoral pues focaliza los actos en los diferentes territorios de España en esas informaciones de especial relevancia nacional, lo cierto es que el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes se ha convertido en un drama generalizado.

Tras la gran crisis de 2008, las reglas del juego por parte de los bancos cambiaron y ya no se repartía el dinero a diestro y siniestro con tanta facilidad. Ese famoso 20% de entrada que debe aportar el comprador es el quebradero de cabeza para tantas personas que no tienen capacidad de ahorro por los ínfimos salarios, ni tampoco se pueden permitir el alquiler pues supondría dejar de comer, de pagar el agua, la luz, la gasolina y otras tantas cosas no precisamente superfluas.

De ahí que nos encontremos con millones de jóvenes de más de treinta años que siguen viviendo en casa de sus padres, sin proyecto vital y sin ilusión por casi nada. Trabajadores, sí, pero sin dinero para ser libres, o padres y madres, o simplemente para poder salir del cuarto donde jugaban con los muñecos cuando eran niños.

De ahí que el anuncio de los avales ICO anunciados por el Gobierno al menos pone el foco en esta problemática de solución compleja, donde nadie tiene el remedio pero sí el análisis. El Banco de España ya se pronunció, en contra, pero no ofrece ninguna alternativa. Ni tampoco Podemos, ni Sumar, ni ERC. Se ve que a ellos les sobran los pisos.