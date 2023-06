Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Más allá de la 'frikada' del decorado playero y la puesta en escena de Borja Sémper, lo cierto es que el eslogan utilizado por el Partido Popular es efectivo, tiene alcance y es hasta lógico. 'Verano azul' es el mensaje elegido por los de Feijóo para desalojar a Sánchez de la Moncloa, algo que parece más cerca que nunca a pesar de las cuentas de Tezanos, el particular cocinero de Sánchez que no se pone rojo a pesar de su particular fiasco electoral el 28M con sus macroencuestas a la carta.

«La sociología no es una ciencia de la adivinación», llegó a decir ante la tormenta de críticas que no para de recibir prácticamente desde los comienzos de su valiosa labor para el 'sanchismo'. Y mientras, el presidente socialista, en una mezcla de 'Aló Presidente' bolivariano y 'La Tuerka' de Pablo Iglesias, ahora se dedica a entrevistar (siendo un término muy generoso) a sus ministros para que digan lo bien que lo han hecho todo durante estos años en el poder. La cara de más de un ministro es un poema, sin saber muy bien qué hace ahí y sobre todo reafirmando todo lo que dice el entrevistador, no vaya a ser que se enfade y saque el famoso látigo presidencial que tanto le gusta. Lo cierto es que no son buenos tiempos para el socialismo. En Canarias, una vez superada la perreta infantil que le dio a Torres al no asumir que había perdido, y tras pasar el estado de shock que duró más de la cuenta, ahora no saben qué carajo decir. Lo del volcán, la pandemia, el incendio, la guerra y todos los dramas ya no funciona. Ojalá, por el bien de todos, que suban el nivel y dejen de llorar por las esquinas, o estos cuatro años serán insufribles.