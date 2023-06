Las noches electorales siempre dejan jugosas imágenes que trasladan en caliente el estado anímico de los triunfadores y los perdedores. Ese tanatorio llamado Podemos, cuyos refrescos de la sede electoral se quedaron intactos, porque ni ganas para una coca-cola había, contrasta con un alcalde a hombros vitoreado por un pueblo que lo había votado masivamente y que salió a las calles para celebrarlo con él.

Eso sucedió en Gáldar, donde Teodoro Sosa, un auténtico animal político, arrasó -ya no es noticia- y volverá a gobernar el hermoso municipio del norte de Gran Canaria otros cuatro años más. Y también lo hará en el Cabildo de la isla, ejerciendo de apoyo de incalculable valor para Antonio Morales y siendo, a día de hoy, el hombre fuerte de Nueva Canarias.

¿Por qué arrolla de esta manera un político en un tiempo en el que las mayorías absolutas están en peligro de extinción? Vaya usted a Gáldar, desde el casco histórico hasta los barrios, desde la costa hasta los altos del municipio, y lo entenderá. Allí Teo 'Tiburón' Sosa no es un político, es un amigo que ayuda a cada habitante y ha revitalizado la capital del norte de la isla. Todavía no conozco a ningún vecino de allí, y suelo ir con cierta frecuencia, que me hable mínimamente mal de él. Y eso, claro, se traslada a los resultados electorales.

Sosa es un tipo con carisma, no cabe duda, pero también es un político serio, de gestión eficaz y sobrada preparación. Y ahí, estimado lector, sobran los colores y las siglas. Los galdenses votarían por él aunque fuera el candidato de Pacma. Porque los electores, aunque algunos lo crean, de tontos no tienen un pelo.