Reincidente

El pequeño Álex, de nueve años, jugaba felizmente con sus amigos en un parque infantil cuando un despreciable individuo que se había pasado media vida en la cárcel le echó el ojo, lo engañó para que lo acompañara a su casa, lo agredió sexualmente y finalmente lo mató.

Este sujeto, que había levantado muchas sospechas entre los vecinos de un tranquilo barrio de Logroño, se encontraba en libertad provisional tras una condena de treinta años por agredir sexualmente y asesinar a una mujer. También había sido condenado en su juventud por otra agresión sexual a una niña. Francisco Javier Almeida, que así se llama el miserable, consiguió mudarse, tras más de veinte años en la cárcel, a un apartamento frente al citado parque y muy cercano a un colegio. Sin seguimiento, sin vigilancia, sin piedad.

Escuchar su declaración tras el asesinato de Álex es un ejercicio tan duro como vomitivo, y uno se pregunta cómo es posible que esta escoria pudiera tener la posibilidad tan clara de volver a reincidir. Porque los pederastas, entre otros perfiles, no conocen de reinserción ni de nada que se le parezca.

Francisco Javier Almeida no tendría que haber visto la luz nunca más desde su primer crimen. Yo no creo en la reinserción para estos desgraciados. Pero ahora ya es tarde. Álex ya no podrá volver a jugar con sus amigos, sus padres ya no podrán volver a disfrutar de su compañía y ese parque ya nunca volverá a reír.

Todo por culpa del que hace unos días volvió a ser actualidad por ser declarado culpable por unanimidad. Vaya novedad. Él, mientras, seguirá respirando y recordando feliz su fechoría. Hasta que, con paciencia, vuelva a ver la luz.