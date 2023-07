De Redondo a MAR

Cuando Feijóo destrozó a un sorprendentemente nervioso Sánchez en el único cara a cara que tuvieron, no pude dejar de pensar en el que fuera hombre fuerte del presidente, de Moncloa e incluso casi del PSOE, a pesar de no ser un histórico dirigente, ni siquiera afiliado.

Me refiero, claro, a ese curioso ser llamado Iván Redondo, consultor político y hasta hace no mucho susurrador oficial de Sánchez. Desconozco si con él aún como principal asesor, el dirigente socialista hubiera tenido una campaña más solvente, pero sí estoy seguro de que hubiera sido más agresivo, más dado a una estrategia centrada en el ataque y no tanto en la defensa pasiva.

Al parecer, el gran gurú de Ayuso, el ya veterano de guerra Miguel Ángel Rodríguez, ha sido clave en algunas decisiones que ha tomado Feijóo. Le achacan a MAR el éxito del cara a cara, y también dicen que fue él quien sugirió al gallego que no asistiera al debate a cuatro.

Sea así o no, lo cierto es que el papel de los 'spin doctor' en la alta política no es un tema menor, desde luego. Son ellos los encargados de moldear al personaje, salvo que el personaje ya venga moldeado de casa, como pasó, por ejemplo, con Trump. Son ellos, además, los que conviven, convencen, deciden y hasta orinan con el poder, por lo que su relevancia pública en el día a día es de una magnitud enorme.

Redondo, que conoce todos los secretos presidenciales, observa ahora desde la barrera. Se atreve, incluso, a pronosticar el resultado de mañana. Sánchez, por su lado, no deja de mirar la foto de Redondo que aún guarda nostálgico.