Meter o morir

El fútbol es tan hermoso como cruel. De nada sirve un estilo pulido, impoluto, alegre y vistoso si la pelotita no entra. De nada sirve presumir de sensaciones y actitud si los puntos no impulsan al equipo en la clasificación, porque ningún aficionado quiere ver a su club jugando de maravilla en la última posición de la tabla.

La UD Las Palmas ha hecho un ilusionante inicio de campeonato (en cuanto a estilo de juego) y a la vez un pésimo arranque (en cuanto a puntos y goles). Y precisamente ahí es donde la crueldad hace su aparición, porque en el fútbol, como en cualquier otro sector, mandan los resultados. A los amarillos les urge ganar mañana, una final a estas alturas. La visita al Bernabéu será más turismo que otra cosa, de ahí que la última esperanza de Pimienta pase por conseguir los tres puntos frente al Granada.

En la máxima categoría, además, sumergirse en el pozo tan temprano suele ser sinónimo de una temporada angustiosa donde la mirada se centra más en otros resultados que en el propio, y la afición no merece eso. A estas alturas de la película imagino que la dirección deportiva ya estará sondeando nombres para hacerse cargo del banquillo de Siete Palmas.

Tras el culebrón de la renovación de Pimienta, donde el catalán tensó la cuerda hasta que Ramírez le dio más perras, la aventura del exentrenador de La Masía puede acabar más pronto que tarde. Ya no valen la excusas, ni los penaltis no pitados, ni los palos, ni las ocasiones y aviones perdidos. Ahora sólo vale con meterla y que no te la metan. Todo se resume en eso, aunque con tanta literatura alrededor de este deporte se nos olvide.