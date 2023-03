Idioteces electorales

Los meses previos a unas elecciones son un coñazo. Y lo son porque empiezan los discursos tontos, los nervios electorales y, en más de una ocasión, los ridículos que causan vergüenza ajena. Todo esto, claro, protagonizado por los políticos que se lanzan a la contienda electoral con el miedo propio del evento, y con voceros que suelen tener más nervios que los propios políticos, no vayan a perder el chollo y el sueldazo de estos últimos cuatro años. A ver dónde van a parar.

Con este desolador panorama, los votantes tenemos que convivir con batallas más o menos estúpidas, reproches de unos y otros, y en muchos casos, con mensajes electoralistas que ponen a prueba la paciencia del ciudadano de bien. Abrazos a ancianos, paseos por los barrios más desfavorecidos, sonrisas a niños, apretones de manos por aquí y por allá e incluso alcaldes que llevan media vida gobernando diciendo que en la próxima legislatura, «si salgo elegido, como espero salir, daremos el gran impulso a nuestro municipio». Porque no ha tenido tiempo, pobre hombre, de hacerlo en los últimos treinta años.

Y qué decir del ministro Marlaska, que ensalzó a la directora general de la Guardia Civil, a la que seguramente él mismo obligó a dimitir, con la ya célebre frase de «ha sido una decisión injusta pero necesaria que demuestra los altos estándares de profilaxis de decencia democrática que practica este Gobierno». Tremendo, me dieron ganas incluso de llorar al escuchar tan emotiva despedida. Si algún día me despiden de una empresa, ojalá el responsable me dedique una frase tan brillante, eso sí, con la profilaxis de decencia por delante, por favor.