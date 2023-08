Cuando gana el fuego

Estremecedor. Terrorífico. Impactante. Triste. Poderoso. Intimidante. Da igual desde el punto en el que observes las imbatibles llamas. El fuego «hambriento» que se come Tenerife parece empeñado en no debilitarse, a pesar de la heroica lucha que mantienen todas esas personas cuyo reconocimiento siempre será menor del que merecen.

Las caras de Rosa Dávila, Fernando Clavijo y los técnicos en cada rueda de prensa dicen mucho más que las propias palabras. Es un incendio voraz, tan agresivo que desde que se intenta mandar un mensaje de cierto optimismo él se encarga de dar otro golpe. Las noches son la gran pesadilla de los casi 30.000 evacuados. Es en ese momento cuando miran al enemigo con la claridad que ofrece el diabólico rojo tiñendo todo de negro. Los vecinos, que hace unos días disfrutaban de un agosto más de calor y descanso, ahora duermen en cualquier esquina de algún pabellón con la esperanza de volver a casa sin que ésta acabe en cenizas.

Hay más medios que nunca combatiendo al fuego en Tenerife. El número de personas evacuadas es tan desolador que aún no somos conscientes de la magnitud de un drama mayúsculo. Del sur al norte, del norte al sur. «No es un incendio normal, es algo nunca visto en Canarias», se llegó a escuchar en una de las regulares comparecencias públicas de políticos y técnicos.

Lo cierto es que no estamos acostumbrados a escuchar grandes lamentos, pero aquí no hay más remedio. El viento, el calor, el humo, la desesperanza. Inquieta la claridad del análisis, duele ver las caras de pánico de tantos niños y mayores. El pirómano, si fue intencionado -como así suele ser en la gran mayoría de estos casos- debe estar disfrutando con el panorama. Ha conseguido el incendio perfecto, aunque eso sea a costa del sufrimiento de tanta gente.

El debate ahora no es, ni mucho menos, la base de hidroaviones, los medios o las actuaciones. Eso le corresponde a los que saben. El debate será, cuando acabe la tragedia, cómo identificar, prevenir y castigar las actuaciones de los culpables. Cómo conseguir unos montes más limpios para que esto no vuelva a ocurrir. Cómo recuperar las zonas rurales afectadas. El monstruo no es el fuego hambriento. Lo son los que encienden la mecha. Los que hoy sonríen cuando todos lloran. Esos miserables.