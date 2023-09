Hace ya tiempo, mucho tiempo, algún individuo de pocos escrúpulos y poca higiene, decidió dejar dos gallinas muertas en plena vía, en una esquina de El Sebadal, en la capital grancanaria. Paso por esa esquina a diario, por lo que he visto el lento declive y putrefacción de los dos animales muertos, a la espera de que algún operario de limpieza se las lleve.

No será porque no he alertado a este (¿inexistente?) servicio, que al parecer no quiere saber mucho sobre las dos gallinas muertas, que pronto serán atracción turística del polígono industrial. Una zona, por cierto, donde la limpieza brilla por su ausencia, con zonas ¿ajardinadas? repletas de basura, alcantarillas levantadas y contenedores repletos.

Decía Darias al comienzo de su legislatura que una de las asignaturas pendientes para este mandado era, precisamente, la limpieza de la ciudad. Visto lo visto, esa asignatura no es que esté pendiente, es que está peor que nunca.

Si uno baja a pie y callejeando desde El Sebadal hasta la zona baja de La Isleta, hasta llegar a La Puntilla, se puede encontrar un maravilloso museo al aire libre de residuos de todo tipo, cacas de todas las razas caninas, contenedores putrefactos que ahí siguen, papeleras donde ya no cabe una servilleta y aceras que un día lo fueron y hoy ya no se sabe ni lo que son, como en la calle Osorio.

Las dos gallinas son el ejemplo, la ciudad entera es la realidad. Haría bien la alcaldesa en recorrer estas calles a pie, libretita y boli en mano, e invertir los impuestos de los vecinos en algo básico, para que al menos puedan pasear sin arcadas. Y de paso, que se lleve las gallinas.