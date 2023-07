Los cáncamos

Sorprendió la contundencia con la que el flamante presidente del Gobierno de Canarias analizaba uno de los indicadores más preocupantes y a la vez más extraños de la economía regional: la gran cantidad de trabajadores que necesitan muchas de las empresas instaladas en las islas, y la gran cantidad de personas en paro que no acceden a esos puestos de trabajo.

¿Cómo es posible que haya tanta gente en paro y que los empresarios no encuentren a personas dispuestas a trabajar? «Creo que tenemos que entender que aquí hay gente que no quiere trabajar; te lo dicen los empresarios. Lo dicen abiertamente, yo me estoy haciendo unos cáncamos. No tiene sentido, por ejemplo, que para la hostelería no se encuentre a trabajadores», afirmó Clavijo en Cope Canarias a Mayer Trujillo.

Esto es una valiente afirmación, y más viniendo de un presidente autonómico, que requiere de un análisis más pausado. Desconozco la cantidad de personas que rechazan un buen puesto de trabajo por «estar haciendo unos cáncamos», pero es evidente que esta figura, al igual que la del «bajista profesional» o como prefiero llamarlo, la del caradura consolidado, existe.

Golfos hay y siempre habrá. Ahora bien, la cuestión de fondo es analizar los motivos que llevan a ese parado a rechazar entrar en el sistema para seguir en ese limbo de incertidumbre y oscuridad que es Cáncamoland. Y mucho me temo que la poca formación, las ingentes ayudas públicas y la nula motivación tienen algo que ver. Claro que hay gente que no quiere trabajar, pero dudo que haya cáncamos para 170.000 parados en Canarias.