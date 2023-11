En numerosos colegios de la capital grancanaria destaca, en la entrada, una tierna señal denominada 'Besa y Baja', que facilita la labor de numerosos padres que acuden a dejar en coche a sus hijos a los correspondientes centros. Con esa señal, además de tener un espacio habilitado para parar temporalmente y acompañar a los menores a la entrada, se da seguridad y se advierte al resto de conductores que deben extremar las maniobras al estar en un entorno escolar, y sobre todo es un alivio al tráfico que ocasionan tantos vehículos en las horas punta de la mañana.

En el mayor colegio del barrio de La Isleta, el León y Castillo, en lugar de esta necesaria señal, los padres (y los alumnos) se encuentran en la entrada de la calle Osorio, unos putrefactos contenedores de basura, una calle sin señalética ni seguridad, y ni un solo espacio habilitado para estacionar momentáneamente el coche. Las consecuencias son evidentes: colapso cada mañana, tanto en Osorio como en la calle Guayedra, y padres que en lugar de seguir las pautas del 'Besa y Baja', se ven obligados a ahorrarse el beso y decir más bien eso de «baja y corre».

De ahí que los padres de este popular colegio, se hayan unido para pedir, además de la ya mencionada zona habilitada, la retirada de esos contenedores que no pintan nada en la entrada de un colegio, más seguridad y limpieza en la calle Osorio, y una solución real para Guayedra. ¿Para qué está un Ayuntamiento si no es para solucionar estos problemas? Quiero imaginar que esto tiene una fácil y rápida salida, y que los padres, al fin, puedan dejar a sus hijos en un entorno escolar seguro, y no en el caos actual.