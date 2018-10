Jiménez y la ilusión amarilla

La Unión Deportiva Las Palmas despejó dudas el pasado sábado. La victoria holgada ante el Numancia pone de manifiesto que el conjunto amarillo estará en la parte alta de la tabla si así quiere, con la incógnita (aún por aclarar) si logrará ese plus en su juego que se precisa si aspira a una de las plazas directas por el ascenso a Primera División. Esta temporada tiene que ser la de recuperar la ilusión pues, a fin de cuentas, los abonados han renovado gratis pero no lo harán el siguiente año rascándose el bolsillo sin más si no hay visos de cambio de ciclo. Esto es, se espera un punto de inflexión en el que Manolo Jiménez como técnico en el banquillo sí puede protagonizarlo. Es verdad que las anteriores semanas los resultados no han asistido, pero en Jiménez se observa claridad de ideas; que la suerte o el esfuerzo en el premio acompañe es cuestión de tiempo.

Con todo, lo fácil en el mundo del balompié cuando se entra en una racha negativa es despedir al entrenador. Hasta cierto punto es normal, pues hacer autocrítica con la plantilla confeccionada es más complicado y exige mirar a los responsables que hicieron esa labor anteriormente. De esto pecó la Unión Deportiva Las Palmas justo hace poco más de un año, y lo pagó muy caro. En este curso no parece que sea el caso: hay un equipo razonable y Jiménez sabe lo que tiene entre manos. Con eso no es garantía de por sí, pero al menos aporta las claves para afrontar una temporada tan larga como dura. Quizá, no nos habíamos acostumbrado tras tres años en Primera División a lo que era la travesía por el desierto. Es lo que hay. Y por eso victorias como la de este fin de semana pasado en el recinto de Siete Palmas endulza y proporciona alegrías a una afición que no quiere que le engañen. Demasiadas decepciones se han acarreado desde la grada. Borrón y cuenta nueva. No sabemos si este será el año del ascenso, pero parece que ganas de competir sí concurren. Eso denota profesionalidad. Ya tocaba, era hora.