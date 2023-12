El concepto de ecografía clínica y su realización

El 2 de noviembre Canarias7 publicó un artículo titulado '180 ecógrafos para los centros de salud de Canarias'. Las sociedades científicas en Medicina Interna recomiendan el uso de la ecografía como parte de la exploración del paciente. Yo realizo esta actividad desde hace nueve años de forma sistemática, y lo hice por tres motivaciones fundamentales: la primera, mi madre falleció a principios de siglo de las complicaciones de una disección de la arteria aorta toraco-abdominal. Más tarde, en octubre de 2011 se celebró en Maspalomas el congreso anual de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y un lema fue 'Ningún servicio de medicina interna sin ecógrafo'. Y en noviembre de 2011 el grupo del Dr. Gonzalo García Casasola en un taller teórico-practico en el servicio de Medicina Interna del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín (HUGCDN) nos mostró lo fácil que puede ser diagnosticar un aneurisma de aorta abdominal en menos de un minuto.

En el año 2014 compré mi primer ecógrafo y en 2020 compré el segundo para poder acreditar al servicio de Medicina Interna del HUGCDN como unidad docente en la formación en ecografía clínica. Desde el año 2012 se han solicitado anualmente por la jefatura de MI en las necesidades del servicio dos ecógrafos portátiles, peticiones que han quedado en saco roto.

Todo proceso de trabajo es una actividad conforme a un fin. La actividad de los médicos clínicos consiste en aliviar o curar a los enfermos a los que asiste. Para ello necesitan el uso racional de medios diagnósticos y terapéuticos adecuados a tal fin. Si los medios de trabajo no son adecuados el fin no será posible. Y si los profesionales no saben manejar los medios de trabajo adecuados al fin este tampoco será posible.

¿Qué cualidades debe tener un ecógrafo para realizar una ecografía clínica multiorgánica? Ser portátiles, porque es el ecógrafo el que se traslada y no el paciente; y disponer de las sondas que permitan hacer ecografía vascular, ecocardioscopia, ecografía de abdomen y pulmonar. El precio de un ecógrafo de calidad suficiente con estas prestaciones puede estar en torno a los 20.000 euros. Los ecógrafos que se han adquirido para la atención primaria no tienen estas propiedades, y no son útiles para la realización de ecografía clínica.

Pongamos un ejemplo: supongamos un paciente mayor, encamado. Tiene sensación de falta de aire y fiebre. Su familia reclama a su centro de salud asistencia médica domiciliaria. Si el médico que se traslada al domicilio dispone de un ecógrafo portátil puede llevarlo con facilidad y realizar una ecografía clínica. Podrá distinguir entre una neumonía, una colecistitis, una trombosis venosa o una insuficiencia cardiaca con facilidad. Pero los ecógrafos que se han incorporado a los centros de salud no se pueden transportar. Han costado 30.000 euros según la nota de prensa. Y no tienen las propiedades que se requieren para ser útiles en ecografía clínica multiorgánica.

Medicina Interna del Negrín es uno de los 25 servicios acreditados para la formación en ecografía clínica

Veamos ahora el asunto por el lado del médico que debe realizar una ecografía clínica. En los programas formativos del sistema MIR de las especialidades de Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria no está contenido la capacitación para realizar una ecografía clínica. Esto es así porque los centros docentes en estas especialidades no disponen de los medios materiales (ecógrafos) ni del personal suficiente con capacidad docente.

Dice la Consejería de Sanidad en su nota de prensa que «la implantación de estos equipos va acompañada de un proceso de formación teórico-práctica para que los profesionales que los manejarán conozcan sus ventajas y posibilidades». ¿Se puede aprender ecografía clínica en un curso teórico-práctico de ecografía clínica? Rotundamente no.

En el documento de consenso del grupo de trabajo de ecografía clínica de la Sociedad Española de Medicina Interna se recomienda el número de ecografías a realizar con supervisión para tener un mínimo de capacitación o autonomía. Un ejemplo: 60 ecocardioscopias en enfermos. Hay facultades de Medicina donde se ha incorporado la formación en ecografía clínica. Debe ser en la formación pregrado donde se inicie la capacitación en este nuevo paradigma en la medicina clínica. ¿Cuándo iniciar la capacitación en ecografía clínica en el programa MIR en Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria? Sin dudas, desde el primer momento.

Coincido con la nota de prensa de Sanidad en que la ecografía clínica se ha convertido (yo diría mejor se convertirá o se debe convertir) en parte de la exploración clínica. Y no tiene sentido realizar una historia clínica y no realizar parte de la exploración clínica.

El servicio de Medicina Interna del Doctor Negrín actualmente es uno de los 25 servicios acreditados para la formación en ecografía clínica por la SEMI. En los últimos dos años hemos formados a 20 profesionales MIR de Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesia y Geriatría. Si dispusiésemos de ecógrafos adecuados y suficientes en Medicina Interna (mínimo dos) y otro en el nuevo hospital anexo al Juan Carlos I tendríamos capacidad para formar aproximadamente a 72 médicos al año.

Todas las organizaciones políticas que han gobernado o gobiernan la Consejería de Sanidad del Gobierno canario estarían de acuerdo en que las listas de espera están entre los grandes problemas de la asistencia sanitaria. Pero solo son la expresión del desequilibrio de la demanda social de asistencia y la capacidad de oferta asistencial. ¿Viene la ecografía clínica a solucionar las listas de espera en ecografía reglada, las realizadas por un radiólogo ecografista o un cardiólogo? No. Es más, un uso inadecuado de la ecografía clínica puede dar lugar a un aumento de la demanda de ecografías regladas. Así ocurre cuando es realizada por un médico inexperto. La filosofía con la que debe ser concebida es otra. Es en la práctica sistemática de la ecografía por los médicos clínicos donde se puede captar la verdadera esencia de este nuevo paradigma en la medicina asistencial. Y esta práctica se debe aprender donde la patología es muy variada y en situaciones de enfermedades agudas, lo que ocurre en mayor parte en los servicios de urgencias y las unidades de Medicina Interna.

Cuando esta práctica esté universalizada se reducirá a lo mínimo no solo la realización de ecografías regladas, sino también la práctica de radiografía de tórax y abdomen, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas innecesarias en determinados grupos de enfermos.