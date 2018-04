Jémez, de comandante a cabo

Al acabar el partido que prácticamente certifica el descenso de la UD Las Palmas a la segunda división, me vino a la mente la triunfal llegada de Jémez a la isla. Vestido con uniforme militar y con cara de muy pocos amigos, el entrenador prometió disciplina en un vestuario aparentemente alocado. La afición lo recibió como quien recibe a un emperador que ha conquistado nuevas tierras y regresa triunfal a su hogar. Lo cierto es que la puesta en escena era ilusionante. Tras hacerse el interesante, y dar muchas vueltas, el técnico finalmente aceptó dirigir al plantel amarillo, pero como quien le hace un gran favor a una afición necesitada. A la primera de cambio borró del mapa al máximo goleador del equipo hasta aquel entonces, Rémy, en un gesto que fue tomado como el de un gran comandante que manda un aviso a navegantes. Dobles sesiones de entrenamiento, los jugadores sudando sangre, concentraciones para evitar salidas nocturnas, sensaciones positivas sobre el campo y derrotas. Muchas derrotas. La etapa Jémez es equiparable a la de Ayestarán y a la de Márquez. Está claro que no era el hombre, y que su ilusión se convirtió en un espejismo. Ya no suenan las marchas militares en Siete Palmas. A partir de este domingo negro, dicen los rumores que en el vestuario no para de sonar la marcha fúnebre de Chopin.