Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025

Detalles muy peligrosos

En Oriente Próximo, en Israel, en Gaza, incluso en EE. UU., hay interesados en que la guerra siga

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:28

Los detalles son importantes, relevantes, incluso trascendentes para lograr los objetivos previstos. Por ejemplo, el final de la guerra entre Israel y Hamás y afirmar ... que ha amanecido una nueva era en Oriente Próximo. Vamos a ver, porque el camino no se da por terminado hasta que no se recorre el último metro y la carrera no se gana hasta que el ciclista cruza la meta. En el fútbol, los goles en el descuento lo cambian todo. En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos. Muchos expertos manifestaron su esperanza por la paz en Gaza, pero también su escepticismo por la complejidad de la aplicación del plan de paz. Los trazos gruesos de Donald Trump, cuando afirma que se acabó la guerra en Gaza, tienen un objetivo claro: presionar y obligar a las partes a aceptar una solución con las condiciones pactadas, y punto. Pasar página y ocuparse de otra cosa. Ahora Ucrania.

