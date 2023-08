La gaveta de los proyectos

Es cierto que la ciudadanía se cansa de los mensajes de campaña relacionados a las 'gavetas' de las administraciones. Pero es que lejos de ser palabras vacías, cuando llegué de nuevo a la consejería de Obras Públicas fue precisamente lo que me encontré.

Quiero recordar que fue en el año 2021 cuando mis compañeros del Partido Popular y éste que les escribe nos fuimos del Gobierno, tras la decisión de María Dolores Corujo de expulsarnos aún reconociendo nuestra gran labor.

Y reconozco que en ese momento me entristeció irme. Pero me alegró saber que el que me iba a suceder(el socialista Alfredo Mendoza) tenía una gaveta entera con proyectos redactados, otros en camino de la redacción, y algunos incluso en fase de licitación. Proyectos que tenían como objetivo la mejora de la vida de los vecinos de la isla, a través de diferentes intervenciones en carreteras e infraestructuras en todos los puntos del territorio insular.

Por ese mismo hecho, cuando tuve el honor de volver a dirigir el área de Obras Públicas, llegué convencido de que se había hecho un buen trabajo. Porque entiendo que no se venía a hacer política, sino a trabajar en pro de la ciudadanía. Sin embargo, cuando me reuní por primera vez con mi equipo de trabajo me llevé la mayor de las sorpresas negativas, y es que todo eso que yo pensaba que se había hecho por parte del anterior consejero, estaba ahí, en el mismo sitio que los dejé yo.

¿Cómo es posible que un consejero no aproveche el trabajo del consejero saliente, en un área tan importante como es la de Obras Públicas? Solo él tendrá la respuesta.

Reconozco que me preocupé principalmente con una de las espinas que se me quedaron en mi anterior etapa en el área: el socavón de Los Hervideros. Recordarán que en su momento traté de hacer una obra por vía de urgencia para reabrir la vía, una intervención que no aceptó Costas y que alargó aún más el proceso. No obstante, recuerdo que el grupo de Gobierno anterior anunció en varias ocasiones que estaba trabajando en una solución, y que incluso había encargado la redacción de un proyecto. ¿La realidad? No se había hecho absolutamente nada, y el proceso se encontraba exactamente igual que en noviembre de 2021.

Lejos de ponernos las manos a la cabeza, nos pusimos a trabajar. Y ya encargamos a la empresa pública Tragsa la redacción del proyecto que permita la reapertura de la vía en dos sentidos. Porque nosotros sí cumplimos, nosotros sí venimos al Cabildo a trabajar.

Otro de los aspectos que me preocupaba era la situación en la que se encontraban los trabajadores de los márgenes de carreteras. Un servicio completamente deficitario y que incluso tenía problemas de pagos a sus trabajadores. Los tenía, principalmente, por la dejadez de funciones del gobierno anterior. ¿Qué hicimos? Pagar cuanto antes esas nóminas, y empezar la redacción de un macropliego que dignifique el servicio, con más personal y equipamiento que permita llegar a todos los puntos de la isla.

Son muchos los proyectos que se han quedado en el tintero, como la reforma de los depósitos de agua del municipio de Tinajo (que en breve sacamos a licitación), el asfaltado de la carretera de Masdache, la adecuación de algunas vías en pueblos de la isla, la reforma de muchas instalaciones deportivas o la construcción de infraestructuras de uso público.

Pero se los aseguro. No he venido a ponerme medallas, sino únicamente a gestionar. A trabajar en la mejora de la vida de los vecinos y vecinas de Lanzarote. Porque todo aquello que prometimos en campaña electoral lo vamos a cumplir. Estoy completamente convencido.

Hemos iniciado un mandato en el que transformaremos Lanzarote y La Graciosa. Haremos que ambas islas sean modernas, accesibles y que recuperen su belleza paisajística. Porque se merecen avanzar.