IV. Manos a la obra

El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy» (Séneca).

He escrito con éste, cuatro artículos bajo el epígrafe general Equilibrio en tiempo de virus, y cada uno con su propio título (I. Los 10 mandamientos a cumplir en estos días de zozobra; II. La Verdad y algunas ideas por si son útiles; III. Acertar con las soluciones: reforzar la UME en el futuro).

He recibido comentarios que agradezco mucho, la mayoría positivos y alguno que critica que no haga más merecido agradecimiento al personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (básicamente Guardia Civil y Policía Nacional), etc.

Quiero reiterar aquí esos reconocimientos y agradecimientos, pero insistir una vez más en que mi propósito es otro. No es tampoco mi intención enviar solo palabras de ánimo y de confianza en una recuperación espero, como todos, que sea lo más pronta posible.

Tampoco busquen en estas líneas una crítica política - ya habrá tiempo para ello - a las insuficiencias de material sanitario y de protección o a la demora en adoptar decisiones por parte del Gobierno de España y tras él, los gobiernos autonómicos, insulares y municipales, o la descoordinación o falta de auténtica categoría que refleja parte de la actual clase política española.

Lo que pretendo, desde posiciones personales que siempre he tratado de practicar de moderación pero con firmeza, equilibradas en definitiva, es proponer ideas que creo prácticas. Ideas que procuro sean articuladas, no siempre originales, pues sé que mucha gente está en estas claves de proponer y aportar soluciones, pero en todo caso, y quiero que esto quede claro, que sugieren prioridades.

Sí, amigos y amigas que me lean, ahora no podemos abordar todo, la crisis económica es brutal ya y las previsiones pesimistas. Por eso se deben plantear acciones lo más eficaces y prontas posibles. En definitiva priorizar, no tratar de contentar a todos y todo a la vez.

Yo sugería en mi artículo anterior, que el Estado en su ámbito de competencia militar, refuerce la UME con unidades sanitarias que trabajen en hospitales públicos pero que en caso de pandemia puedan ser reclamados y movilizados con agilidad y enviados a los puntos que más lo precisen en el territorio nacional, sin descartar tampoco la ayuda internacional, si fuese requerida la solidaridad española.

Hoy quiero reiterar un mensaje, una propuesta, sobre la política de construcción, las obras públicas y privadas, con especial atención a la construcción de nuevas viviendas y a la rehabilitación de las ya existentes.

Ya en el programa electoral que presentamos Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria (UxGC-CC) para las elecciones al Cabildo de Gran Canaria - en las pasadas elecciones de mayo de 2019 - hacíamos especial énfasis en la necesidad de intensificar la política de construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de nuestro parque de viviendas públicas y privadas, marcadas por el deterioro propio del paso del tiempo, pues muchas son construcciones de más de sesenta años y precisan pronta rehabilitación.

La justificación de una política así, de un programa de estas características, es clarísima: por razones sociales y por razones económicas. La estimación en Canarias es que hay una demanda de no menos de 30.000 viviendas sociales, esto es viviendas que pueden ser o adquiridas o alquiladas en condiciones aceptables por las personas, por las familias de rentas mileuristas, para entendernos.

A la vez, la crisis inmobiliaria de 2008 y sus consecuencias, castigando de manera singular al sector de la construcción, desde los obreros más modestos a las grandes empresas, incluidas por supuesto todas las categorías profesionales, desde albañiles, carpinteros, marmolistas, pintores, arquitectos, etc. Se hace preciso volver a una política adecuada de construcción de viviendas. También las de renta libre.

Pero si ese impulso estaba más que justificado antes de esta pandemia del coronavirus, ahora es más preciso que nunca, porque como ya se ha demostrado, autorizándose parcialmente la recuperación de la actividad en este sector de la obra pública y privada, hay que generar actividad económica lo antes posible, eso sí, compatible con seguir manteniendo medidas muy estrictas de prevención de contagios.

He escuchado y leído estos días que el Gobierno de Canarias va a impulsar su Plan de Construcción de 7.000 viviendas en este mandato (2019-2023). También he escuchado a los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y a los representantes sindicales, opinar en el mismo sentido. Creo que el esfuerzo de 7.000 viviendas sociales es insuficiente. En las actuales circunstancias y las graves consecuencias de la pandemia, obligan a duplicar, al menos, ese esfuerzo. 14.000 nuevas viviendas mejor.

Pero quiero insistir en algo fundamental. Más que iniciar una carrera a ver quién propone mayor número, la clave está en la rapidez, en la agilidad, muchas veces condicionada por la compleja normativa, los trámites burocráticos, los informes y autorizaciones previas, que no digo que no sean precisos, pero creo que en estos momentos es necesario simplificar y agilizar al máximo, sustituyéndolos en su caso por verificaciones posteriores.

Sin eso nos pasaremos unos meses para iniciar o reanudar obras, retrasos a los que sumar la lógica inercia paralizadora de la inactividad de estas semanas. Reanudar la actividad, acopiar materiales, renovar contratos, incorporar los profesionales, todo eso no es coser y cantar, apretar un botón y todo en marcha al instante.

Para eso es también necesario que los ayuntamientos, administración competente en materia de construcción, licencias, etc, se pongan las pilas. Y sobre todo, a los municipios pequeños y medianos, se les ofrezca desde el Cabildo Insular - en este caso del de Gran Canaria - ayuda en forma de contratación (para eso cuenta con amplias listas de reserva) de personal experto en tramitación administrativa y técnica. Esa sería una fantástica posibilidad de ayuda efectiva del Cabildo Insular a los Ayuntamientos. Todo no debe ser - aunque sea necesario hacerlo - ayudas directas o subvenciones, pues el dinero que se emplee en eso será siempre insuficiente, sino que hay que generar actividad y economía.

Cuando planteo el sector construcción de viviendas como prioridad (también el resto de las obras públicas), lo hago pensando que es susceptible de crear miles de puestos de trabajo muy urgentemente, y con ello actividad económica que tire de otros sectores.

Pero que nadie entienda que olvido a esos otros sectores imprescindibles. La agricultura y la pesca, o nuestra industria, que se han mostrado tan necesitadas y a la vez necesarias en esta crisis. Los servicios, desde talleres a peluquerías, etc. Con mayores dificultades se recuperará el comercio y desgraciadamente el turismo.

Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Hay que priorizar, iniciar ya el impulso inmediato de alguno de esos sectores y evitar caer en la tentación de querer impulsarlos todos a la vez, y con ello perder eficacia y no hacer despegar a algunos. Quien mucho abarca poco aprieta, dice un viejo refrán popular. Expresado con un sabio dicho de la India «si quieres comerte un elefante, trocéalo».

Continuará...