Iremos de pie en los aviones

«Solamente ha habido reacción en defensa de los consumidores por parte de Italia»

Es de recibo reconocer que Ryanair cuenta con aspectos positivos. Su incursión en el mercado, primeramente ayudó a que hubiera un cierto ajuste en los precios de los billetes; para de inmediato servir, en especial en islas no capitalinas, para incrementar la oferta cotidiana de conexiones de Canarias con el continente europeo. No obstante, no es menos cierto que con el paso del tiempo ha habido cierta merma en la calidad de los servicios, por la tendencia de ir ajustando, viéndose con ello afectados pasajeros y el propio personal.

Recuerdo que hace años no se tomó muy en serio a Michael O’Leary, a la sazón presidente de la compañía, cuando anunciaba que estaba trabajando para que los viajeros fueran de pie en los trayectos de menos de 90 minutos de duración. También se postuló por cobrar por el uso de los baños en los aviones. Me duele decirlo, pero vamos en camino; a expensas de que las autoridades no se tomen a chufla el asunto.