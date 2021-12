El Insular, la Cenicienta

Debe ser una especie de maldición: cuando los trabajadores sanitarios entran el primer día de su historia laboral al Hospital Insular, en la capital grancanaria, reciben una especie de entorchado virtual que lleva impreso el lema 'Tú serás la Cenicienta'. Y así pasan los años, dejando en el trabajo lo mejor de sí mismos, sobreponiéndose a la adversidad y esperando que alguna vez se haga realidad la promesa de que el recinto hospitalario se modernizará, contará con los recursos que necesita y la atención en áreas como las Urgencias dejará de estar en boca de todos por su colapso frecuente.

La carta de una enfermera de Urgencias publicada el sábado en la edición digital de este periódico y ayer en la impresa corrió como la pólvora en las redes sociales. Muchos trabajadores del Insular se vieron reflejados en ella, de la misma forma que muchos pacientes y usuarios del hospital alcanzaron a entender las miserias que ven en Urgencias y en otras plantas.

Por desgracia no es la primera vez que sucede algo similar, como también por desgracia no es la primera vez que las promesas de un pronto arreglo quedan en el limbo. Ojalá esta vez no sea así pero eso pasa por dar un puñetazo en la mesa y tomar decisiones inmediatas mientras llegan las soluciones de largo recorrido. Fiarlo ahora a la reforma del antiguo CULP es echar muchos meses en la espera. Muchos, muchos... porque ya sabemos cómo es la maquinaria administrativa cuando de una otra se trata: lenta hasta la desesperación. Pero sucede que no estamos hablando de un carretera cuyo cierre, si se retrasa, se puede solventar con otro recorrido: aquí hablamos de atención sanitaria, que es lo mismo que hablar de vidas. Por suerte para todos, médicos, enfermeros y demás trabajadores sanitarios se desviven para que no haya una desgracia, pero el riesgo está ahí.

Ese puñetazo en la mesa del que hablaba antes debería traducirse hoy mismo en un gabinete de crisis en Sanidad para ver qué se puede hacer. Si no hay capacidad en el Insular y en el resto de la red pública, ya están tardando en disponer de las camas concertadas, pues nadie va a cuestionar que se destine un euro a esa finalidad cuando hay un problema tan lacerante. Y si el problema es que no hay camas en planta porque son ocupadas por personas que deberían estar en centros sociosanitarios -como así es-, pues incluyan en ese gabinete de crisis al Cabildo. ¿Tanto cuesta un esfuerzo institucional para arreglar este problema?