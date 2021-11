Inmigración: al menos un ministro

Cuesta encontrar una semana en la que no haya desfilado por La Palma un ministro, por no hablar del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ya lleva media docena de desplazamientos a la Isla Bonita. Se agradece ese interés y también la presencia:sabido es que en temas ministeriales, ojos que no ven, corazón que no siente. Ynada como que un ministro hable unos minutos con quienes lo han perdido todo, para que calibre la inmensidad del drama y la necesidad de que las ayudas lleguen ya.

Otra cosa es que la intensidad del volcán apague otros fenómenos que también precisan de atención ministerial. Incluso de esos gestos que llevan a a coger un avión desde Madrid para plantarse en el lugar de los hechos, ver lo que ocurre y preguntar qué más pueden hacer para paliar el problema.

Lo digo pensando en la inmigración irregular. Y lo escribo pensando en los hombres y mujeres que en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria -por citar las islas con más llegadas de pateras y cayucos en las últimas semanas, pero es extensivo al resto- se pasan días y noches trabajando para evitar naufragios, atendiendo a quienes llegan, prestando apoyo sanitario, social y también psicológico, procediendo a su identificación y su filiación, buscando entre ellos información sobre las mafias y quiénes patroneaban las embarcaciones, separando el trigo de la necesidad de la paja del negocio del tráfico de personas, partiéndose la cabeza para ver cómo se da solución al hecho de que más de dos mil menores no acompañados sean atendidos en un territorio fragmentado hasta que sean mayores de edad, devanándose los sesos para que todo, pese a las urgencias, salga bien y no haya elementos que den pábulo a la xenofobia y el racismo... Esos hombres y mujeres creo que también necesitan que aparezca, aunque solo sea una vez, un ministro.

No será porque no los haya con implicación en la materia: Marlaska por Interior;Escrivá por Migraciones;Robles por Defensa; Belarra por Derechos Sociales; Albares por Exteriores, Raquel Sánchez por Transportes (competente en Salvamento Marítimo)... y, por supuesto, Sánchez (Pedro) como presidente que es. Ya puestos, cualquiera de los muchos que han acudido a La Palma -insisto en el aplauso por esas presencias- podía haber buscado una conexión con las islas de llegadas de inmigrantes. De paso habrían comprobado lo bien que funciona Binter. No será el Falcón pero ayuda a tener presente que Canarias son unas cuantas islas.