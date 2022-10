Mientras en el Senado, el presidente del Gobierno de España y el líder de la oposición se tiraban los trastos a la cabeza, en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y, en genera, en todas las islas, los hombres y mujeres de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y el Ejército del Aire seguían ayer buscando pateras, neumáticas, cayucos y embarcaciones de todo tipo que habían salido de las costas africanas cargadas de personas en busca de una vida mejor. En tierra, ajenos a los dimes y diretes del Senado, porque hay que estar a lo importante, también hombres y mujeres de Cruz Roja, Policía Nacional y personal sanitario se afanan para atender a los inmigrantes desembarcados, que requieren, sobre todo, una manta, un abrazo y, también, ayuda para un papeleo inevitable porque así funciona un Estado de derecho.

Supongo que habrá un día en que nuestras islas se llenen de esculturas en las rotondas en homenaje a ese trabajo infatigable de quienes salvan tantas vidas. Y también son testigos de las vidas perdidas. Porque mientras ellos hacen su trabajo, da la sensación de que hay que dejación en las alturas en lo relativo a hacer lo suyo.

Me explico: nos han contado con insistencia que la inmigración irregular es un fenómeno difícil de erradicar, pero no por ello hay que bajar los brazos. Y no se trata de poner barcos de la Armada a recibir a cañonazos a las pateras. Como tampoco se resuelve levantando muros gigantescos, como pretendió Donald Trump en la frontera de México. Eso no funciona, porque las mafias siempre encuentran una fisura por la que hacer negocio. Lo que corresponde es combatir la necesidad de salir de la tierra propia y perseguir a los que hacen negocio de esa necesidad de terceros. Y eso no lo puede hacer España sola: es misión internacional y que requiere un largo recorrido temporal, así como ingentes cantidades económicas. Pero para eso se supone que estamos en Europa y para eso hay organismos plurinacionales.

Chirría, sin embargo, que ahora todas las miradas estén centradas en la guerra de Ucrania y se nos olviden estas otras contiendas que tienen lugar aquí al lado:por un lado, las guerras de tiros, cañonazos y estados fallidos, y, por otro, la guerra diaria por encontrar un trozo de pan para aliviar el hambre propia y la de los seres queridos. Europa ha sido felizmente generosa con los ciudadanos de Ucrania, pero tristemente insolidaria con los africanos. Esos que tenemos al lado. Esos que también somos nosotros.