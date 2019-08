Imprudentes e incendiarios

La historia del fuego se repite. Las imágenes de las voraces llamas arrasando verdes hectáreas, el perfil en combustión de cadavéricos pinos y los desalojos de vecinos asustados se repiten cada verano. Los factores que desencadenan un incendio pueden ser muchos, algunos climáticos como la sequía, pero todos son evitables por ser provocados por comportamientos delictivos, incluidas las imprudencias. No tienen menos culpa del fuego las administraciones, que en su afán de austeridad también han recortado en medios contraincendios. Además, no se ha hecho la limpieza necesaria en el invierno, coartando también la iniciativa de agricultores, ganaderos y oriundos; por no hablar del abandono del sector primario, auténtica garantía para tener una cumbre viva.

En los dos incendios declarados en Gran Canaria de los últimos días se han vivido condiciones muy peligrosas después de que el campo se volviese una gigantesca pira capaz de llevarse todo lo que se le pusiese por delante. Agradecimiento eterno y todos los honores para las muchas personas que se han jugado la vida, y lo siguen haciendo, para extinguir las llamas. La herida tardará en cicatrizar años, pero el verde volverá a ganar al gris ceniza. Siempre.