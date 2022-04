Igual escribo un libro

Me he enamorado, he tenido hijos, he escrito poemas, he hecho reír, he subido a una montaña, he viajado por varios continentes y monté en helicóptero. Dono sangre, he plantado árboles, he ido a conciertos y he nadado desnudo. Para antes de partir, no obstante, me quedan pendientes aspectos tan variopintos como volar en un globo, asistir a unos Juegos Olímpicos y escribir un libro.

Sobre el último particular, algunos de mi entorno llevan años animándome. Les respondo que quién soy yo para semejante reto. Esgrimo que aún no me ha llegado la idea sobre la qué escribir y cómo hilar la misma para dejar un mínimo de 100 folios con enjundia e interés. La réplica, sencilla, que me inspire en algo común de mis años de profesión, dándome de ejemplo la evolución de la corrupción en mi isla.

En Lanzarote, cierto es, para desgracia general, han abundado los que se han aprovechado de los bienes de todos para medrar y hacer fortuna. En los 90 se firmaron condenas por ello y en este siglo se han dado bastantes más. Así las cosas, valiéndome de la actualidad, tengo bien presente el caso de un funcionario público castigado en 2016 a más de cinco años de cárcel, por ser el personaje central de una trama basada en colar facturas falsas en su ayuntamiento. Se embolsó muchos miles de euros y empleó el modelo para nuevos delitos, por los que también llegó a ser condenado.

Este señor acabó con sus huesos en la trena porque varios jóvenes recién llegados a la cosa pública tuvieron los arrestos de indagar y denunciar en Fiscalía. Así las cosas, creo que ya dispongo del protagonista vertebrador de la historia. De argumento, su afán de venganza. La trama, urdir una estrategia para sentarse todos en el banquillo.

Para el desenlace, de momento voy optar por ver cómo transcurre alguna vista próxima en Arrecife.