¿Hubo Día del Libro?

Si el lunes se pasó por una librería (que incluso abrieron al mediodía por aquello de facilitar las ventas en una jornada con descuento) es probable que se llevaría la sorpresa (bueno, ya no tanta a decir verdad) de que estaban prácticamente vacías. Era un maldito lunes más, un día anodino en el que imperaba la costumbre. Nada nuevo bajo el sol. Y no creo que fuese por la crítica recurrente de que en Canarias se lee poco (sin duda, cierta) sino por la desgana y la ausencia de hábito. Si quieres leer, y sobre todo si aspiras a hacerlo a velocidad de crucero, debes tener disciplina. Al principio te costará más y luego te irás soltando, hasta que en el momento menos pensado te ves capaz de zamparte un ensayo de unos cientos de páginas como el que no quiere la cosa.

Si lees, tienes criterio. Eres menos manipulable, diseccionas las realidades que te atañen y, cómo no, manejas un vocabulario enriquecido. Todo son ventajas. Especialmente la de pasártelo en grande sumergiéndote por ejemplo en una buena novela que te lleva mentalmente a viajar, vivir trances variopintos, entender mejor sentimientos ajenos o hacer de detective en búsqueda de un criminal. Lo que sea. Suele decirse que uno es los libros que lee. Puede ser. Pero no me gustaría que, dentro y fuera de las islas, llegase la era en la que las librerías se convirtiesen en una especie de museos de Historia o de yacimientos arqueológicos a los que visitar de cuando en cuando. Entonces habremos perdido y la sociedad será más pobre, tanto económica como espiritualmente. Sin lectura, no hay ciudadanos críticos. Y, por si toca matar la curiosidad, el lunes opté por la última obra de Arturo Pérez-Reverte Los perros duros no bailan (Alfaguara). Aunque siempre es mejor comenzar con su saga literaria de las aventuras del capitán Alatriste, uno de mis héroes preferidos, soldado veterano de los tercios de Flandes, que «no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente». En estos tiempos que vivimos rodeados de trúhanes y malhechores camuflados con chaqueta y corbata, cuánta dignidad y gallardía es necesaria... Leamos, aunque sea para que no nos engañen.