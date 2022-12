Hartazgo por grandilocuencia

La clase política y la periodística tienen en común, entre otras muchas características, el apego por el leguaje grandilocuencia. Este gusto por lo exagerado, cuando hace acto de presencia en los medios de comunicación, puede provocar la sonrisa, como esa manía que ahora nos ha dado por decir que Canarias será el «epicentro» de todo aquello que cualquiera se imagine, ya sea por una reunión de la OCDE o por el encendido de las luces de Navidad. La exageración llega a alcanzar tal nivel, que si ahora se hundiera el mundo y mañana tuvieran que reconstruirlo los arqueólogos, llegarían a la conclusión de que Canarias estaba a la par con Londres o Nueva York.

Pero esas exageraciones reiteradas también pueden provocar el hartazgo, y es lo que suele pasar con la verborrea política. Que quien está en la oposición desearía gobernar es una simple obviedad. Pero, para hacerlo realidad, debe esperar el tiempo necesario hasta que se vuelvan a convocar elecciones. Mientras tanto, quienes gobiernan, en mayoría o en minoría, con apoyos puntuales o con la aritmética parlamentaria, tienen el derecho a llevar a cabo cuantas reformas y leyes consideren necesarias. En España no es infrecuente que el Tribunal Constitucional rechace las que no se ajustan al texto fundamental, y una declaración de inconstitucionalidad no equivale a una acusación de golpismo.

Haría bien la derecha opositora en abandonar esta deriva de ver ilegitimidad en cada acción de Gobierno, porque las personas bien informadas, conocedoras del entramado institucional de España y de lo que significan palabras como «golpe de estado» y «alteración del orden constitucional» podrían tomarles por dementes. O peor aún, podrían ser escuchadas por personas que no aceptan una regla básica de una democracia: quien tiene mayoría para legislar, puede y debe hacerlo. Que no guste a quienes no les han votado no cambia absolutamente en nada la ecuación.