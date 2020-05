Hace 25 años

Me gustan los libros, me fascina aprender, me apasiona comprender. La cultura te ayuda a entender, el conocimiento suele ser un soporte para elegir, y esto te permite tomar decisiones. Si tomas decisiones, si te enfrentas a diferentes disyuntivas, es que respiras algo de libertad. Por eso admiro a Lucio Emilio Paulo, general romano de la época republicana, que, tras la victoria frente al rey Perseo de Macedonia, que supuso un inmenso botín, solo reclamó para sí la imponente biblioteca del griego.

No podía dormir, algo me inquietaba, y desconocía el por qué. Como en otras ocasiones acudí a mis libros. Se me fue la mano hacia un texto al que hacía años que «no molestaba», concretamente Beau Geste de P.C.Wren, la clásica novela de tres hermanos que se alistan a la legión extranjera. Había unas líneas manuscritas de 1995: «Hoy le he terminado a mi firme compañera este maravilloso libro. Se que pronto estaremos también en las regiones de las eternas cacerías». Han pasado 25 años desde que se plasmaron estas anotaciones manuscritas.

Veinticinco años... y pensé en mi amigo de Madrid. Pues mucho transcurrió en la vieja Magerit cuando solo contaba 21 años, un pipiolo que por aquel entonces se bebía la vida a tragos. Tuvo que acudir a un despacho de abogados para cumplir con un encargo de la empresa para la que trabajaba. Concertó la cita por teléfono y de repente el mundo se detuvo, quedó embelesado por la calidez de la voz que le atendió. El hechizo se prolongó toda la semana mientras esperaba a que llegara el día convenido y se presentó en el despacho, muy formalito pero sin la documentación requerida para la gestión. Ante esa manifiesta dejadez la firme profesional le preguntó, eso sí con extraordinaria dulzura, ¿y usted para qué ha venido? pues para invitarla a almorzar, y lo dijo con la lógica aplastante del creyente para el que no hay otra respuesta posible.

Quién iba a decirle que ella aceptaría la invitación, que diría que sí a su propuesta de matrimonio y que se casarían seis meses después de ese primer encuentro. Fruto de ese amor desmesurado y cómplice nació el hijo de ambos, su único hijo... porque no les dio tiempo a más. El infortunio con nombre de glioblastoma se presentó súbitamente y se la llevó después de una larga lucha inmisericorde plagada de dolor y sufrimiento por la ausencia que vaticinaba, en la que se desvanecieron los amantes pero aumentó, aún más si cabe, el poder sagrado de su unión.