Guerra y presupuestos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, recordó ayer que la Comunidad Autónoma está razonablemente saneada en cuanto a su situación financiera. De hecho, bastante saneada, según certifica el propio Ministerio de Hacienda. No es baladí el asunto: ahora que toca revisar todos los planes presupuestarios ante el impacto económico de la guerra provocada por Rusia sobre suelo de Ucrania, menos mal que las islas tienen al sector público con músculo para aguantar y buscar, como en la baraja, comodines con los que capear el temporal económico.

En la Conferencia de Presidentes se habló del asunto y no por capricho: nadie escapa del impacto de la guerra, con un mercado tensionado por la vía de la inflación, básicamente por los costes de la energía y el aumento en los precios de productos básicos. Y si los presidentes regionales pusieron el asunto sobre la mesa es precisamente porque no todos están en la misma situación de Canarias, de manera que dirigen la mirada al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que les eche un cabo.

En ese contexto, Román Rodríguez recordó que los presupuestos canarios permiten un margen de maniobra que no es menor. Pero eso no significa tirar la casa por la ventana. Lo digo por planteamientos maximalistas y repetivivos como los de Coalición Canaria, que se aferra a la necesidad de una bajada generalizada del IGIC. Se le olvida a CC que si ahora la Comunidad Autónoma está saneada es precisamente por no haber caído en esa tentación en los dos últimos años, cuando también se planteó algo similar, precisamente cuando más se necesitaba de un sector público fuerte para atender la crisis sanitaria y articular estímulos a la iniciativa privada. Y también me gustaría saber cómo le explica CC a los cabildos y ayuntamientos que está empeñado en hacerlos más débiles, cuando no más pobres. Debe ser que a Fernando Clavijo, de tanto ser senador autonómico, se le olvidó lo que significa ser alcalde y contar con recursos financieros suficientes para dar respuesta a lo que precisan sus vecinos.

El mismo razonamiento cabe ante algunas propuestas de máximos y con sobrada carga política, como las planteadas por Isabel Díaz Ayuso en la cumbre celebrada en La Palma. Sugerir que la solución a la subida de la energía pasa por cargarse los planes para la igualdad de las mujeres es abonar la demagogia. Ya puestos, digo yo que también podría anular las fiestas del 2 de Mayo en Madrid y destinar ese dinero a pagar la luz a los más pobres.