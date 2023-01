Hay misterios que cuesta descifrar. Uno de ellos es qué necesidad había de enmarañar el acuerdo alcanzado en Madrid entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Coalición Canaria para extender al 100% la gratuidad del transporte por carretera y el tranvía en las islas desde el 1 de enero. Ysi a esa complicación se añade una incapacidad para explicarlo en condiciones, pues se entiende la confusión del público y en ocasiones el cabreo.

Para empezar, un concepto claro:la gratuidad es como los embarazos. O una cosa es gratis o no lo es. O una mujer está embarazada o no lo está. Lo que no cabe es estar un poco embarazada, como tampoco que lo gratis no lo sea del todo. O que tenga condiciones. Eso es simple y llanamente otra cosa: una rebaja condicionada. Yno parece que fuera eso lo que se acordó en Madrid.

Es evidente que al Partido Socialista Canario no le gustó nunca ese pacto. Para empezar, porque iba en contra del argumentario que desplegó cuando se presentó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Bastante se batieron el cobre entonces la dirección regional de los socialistas, sus diputados y senadores, para explicarnos que con el 50% de bonificación estábamos muy bien servidos. Y que conste que me incluyo entre los que creen que la solución no era la gratuidad, entre otras cosas por a veces las desigualdades se incrementan con medidas que teóricamente buscan lo contrario. ¿O es que tiene lógica que una persona con rentas muy altas pueda beneficiarse de la gratuidad igual que alguien con rentas muy bajas? No hay más que ver lo que ha pasado con el descuento en los carburantes, una medida que ha sido reorientada para destinarla a quienes lo utilizan como parte de su trabajo, y no a quien decide sacar el coche reservado para los fines de semana para tomar el vermú en el club de campo (perdón por el tópico).

Los socialistas canarios lo tenían muy fácil:podían en su momento haber descolgado el teléfono para llamar a la ministra de Hacienda o al mismísimo Pedro Sánchez y convencerles de que la gratuidad en las guaguas era perniciosa, además de un lío monumental si no se quiere dañar la calidad del servicio. Pero, en lugar de eso, lo único que hicieron fue demorar la toma de medidas y al final hacer un pan con unas tortas:un sí pero no que hace que lo aprobado en las Cortes acabe siendo la mitad de la mitad... Es más, veremos si alguien no decide pleitear, pues a lo mejor resulta que encuentra una fisura.