Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr son nombres conocidos por la mayor parte de la ciudadanía, pues son las grandes empresas constructoras de España. No hay gran infraestructura pública en este país en la que no esté alguna de ellas -o todas a la vez-. Y son también seis empresas que nos han engañado durante años, a todos y todas.

Así lo dijo esta semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que les ha impuesto multas por 203,6 millones de euros por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas.

«Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.», dijo Competencia.

Así es este «gran país» que es España, donde quienes más banderas se cuelgan por el cuerpo más exprimen la democracia y esquivan la ley. Un país con unas instituciones en las que la corruptela forma parte de su ADN a cuenta de una «transición modélica» que nos ha traído hasta aquí. Por eso no puede llegar al poder nada parecido a Podemos, partido al que desde la cúpula del Estado se quiso torpedear inventando todo tipo de embustes. Y aún así, el problema no es esta chusma vestida de Prada, sino quienes sabiéndolo no solo no dicen nada, sino que participan como colaboradores necesarios para que todo siga igual. Brindemos con la basura que nos quede a su salud.